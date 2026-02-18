Рейтинг@Mail.ru
Захарова иронично объяснила интерес французов к делу Навального*
14:50 18.02.2026
Захарова иронично объяснила интерес французов к делу Навального*
Захарова иронично объяснила интерес французов к делу Навального*
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично объяснила интерес французских политиков к делу Алексея Навального*, предположив, что это вызвано... РИА Новости, 18.02.2026
в мире, россия, франция, германия, мария захарова, жан-ноэль барро, организация по запрещению химического оружия, московский городской суд
В мире, Россия, Франция, Германия, Мария Захарова, Жан-Ноэль Барро, Организация по запрещению химического оружия, Московский городской суд
Захарова иронично объяснила интерес французов к делу Навального*

Захарова иронично объяснила интерес Франции к делу Навального появлением лягушек

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично объяснила интерес французских политиков к делу Алексея Навального*, предположив, что это вызвано появлением лягушек, чьи лапки во Франции традиционно считаются деликатесом.
"Любопытно, что сразу за обнародованием этого антироссийского пасквиля относительно причин смерти Навального*, французы не смогли устоять и отметились отдельными заявлениями на сей счет. Я не знаю, может быть, это просто потому что в деле появились лягушки", - сказала Захарова на брифинге.
Посольство РФ в Германии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол России в Германии назвал цель вброса об отравлении Навального*
16 февраля, 21:25
Дипломат напомнила министру иностранных дел Франции Жан-Ноэлю Барро его историю - так называемое "дело о ядах" в эпоху Людовика XIV, когда яды поставлялись знатным дамам, желающим избавиться от мужей. Тогда, по словам Захаровой, для расследования дел, связанных с ядами, французы предоставляли весомые доказательства.
"Скажите, пожалуйста, если в 1840 году там, в центральной Европе, в частности, во Франции, был использован метод научного доказательства отравлений, не стоило бы... сейчас нынешнему руководству Франции задаться вопросом: а где формулы?", - сказала Захарова.
Алексея Навального* 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального*, по данным омских медиков, найдено не было.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
МИД Германии ответил на вопрос об исследованиях биоматериалов Навального*
19 сентября 2025, 16:39
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального* якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального* свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным* заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального*, вернувшегося в РФ, виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии - уже особого режима. Впоследствии Навального* перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где он умер 16 февраля, медики пытались его реанимировать более получаса. По данным источника RT, предварительно, у Навального* оторвался тромб, окончательно причины смерти устанавливаются, СУСК по Ямало-Ненецкому округу сообщало об организации процессуальной проверки.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Захарова прокомментировала заявление Запада о Навальном*
16 февраля, 05:25
 
В миреРоссияФранцияГерманияМария ЗахароваЖан-Ноэль БарроОрганизация по запрещению химического оружияМосковский городской суд
 
 
