Ученые придумали, как заживлять раны с помощью кожи кролика

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Покрытие из кожи кролика и антисептика, которое способствует ускоренному заживлению ран и уменьшению шрамов, разработали ученые Покрытие из кожи кролика и антисептика, которое способствует ускоренному заживлению ран и уменьшению шрамов, разработали ученые НИУ "БелГУ " в составе научного коллектива, сообщили в пресс-службе университета.

По словам ученых, созданная биомембрана представляет собой пористую губку, которую смачивают 10-процентным раствором повидон-йода. Это происходит непосредственно перед нанесением на поврежденную поверхность путем аппликации, снижая риск развития инфекций и ускоряя заживление ран.

Разработка отличается от уже существующих мембран тем, что ее изготавливают из цельной кожи кролика, а не только из коллагена, поэтому в ней содержатся и другие вещества, полезные для ранозаживления, пояснила доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского института НИУ "БелГУ" Дарья Костина.

"Коллаген, который используют в других видах мембран, может быть получен из рыб или крупного рогатого скота. Это ограничивает применение таких мембран у некоторых категорий пациентов из-за более высокой аллергогенности, чем у покрытий, которые получены из кожи кроликов", — добавила она.

© Фото : НИУ БелГу Идет подготовка раствора повидон-йода к нанесению на биомембрану
© Фото : НИУ БелГу Подготовка биомембраны к обработке ex tempore
© Фото : НИУ БелГу Процесс нанесения раствора повидон-йода на биомембрану для последующего переноса на раневую поверхность

Эффективность метода заживления ран ученые проверили на лабораторных мышах. Эксперимент показал, что у животных, получавших лечение с применением биомембраны, длина рубца была на 62,7 процента меньше, чем в группе контроля. Наблюдалось также повышение прочности образующегося шрама на 61,54 процента.

"Испытания показали, что раны заживают быстрее и оставляют менее заметные следы, обеспечивая пациенту комфорт даже после серьезных операций", — отметила Костина.

По словам ученых, разработанный способ лечения ран может быть применен для любого типа наружных повреждений, включая и хронические (например, трофическая язва), то есть те, которые развиваются у пациентов с сахарным диабетом, венозной недостаточностью, а также при ожогах и на последних стадиях обморожений.

"Мы позиционируем эту биомембрану для лечения практически всех видов ран, кроме инфицированных. Для тех ран, где есть признаки инфекции, требуются другие компоненты и другая структура мембраны", — добавила Костина.