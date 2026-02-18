Воздушная техника НАТО провалила учения на Балтике

Рейтинг@Mail.ru
15:44 18.02.2026 (обновлено: 17:52 18.02.2026)
СТАМБУЛ, 18 фев — РИА Новости. Натовская авиация провалила учения на Балтике — взлететь смог лишь турецкий беспилотник "Байрактар", следует из полученного РИА Новости пресс-релиза компании Baykar.
"Bayraktar TB3 получил высшие оценки от представителей стран — членов НАТО, наблюдавших за демонстрационным полетом, как единственное воздушное судно, способное летать в сложных погодных условиях, из-за которых на земле остались участвовавшие в учениях истребители и вертолеты", — говорится в документе.
Полеты проходили над Балтийским морем при температуре в минус пять градусов, добавили в компании.
Масштабные учения НАТО Steadfast Dart 26 проходят в Германии с 2 января по 18 марта. В них участвуют около десяти тысяч военнослужащих из 11 стран, представляющие сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, космические и киберподразделения. США на маневрах отсутствуют.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Макрон сравнил НАТО со спинальной лягушкой, пишет Express
Вчера, 15:33
 
В миреБалтийское мореГерманияСШАНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
