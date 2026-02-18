Воздушная техника НАТО провалила учения на Балтике

СТАМБУЛ, 18 фев — РИА Новости. Натовская авиация провалила учения на Балтике — взлететь смог лишь турецкий беспилотник "Байрактар", следует из полученного РИА Новости пресс-релиза компании Baykar.
"Bayraktar TB3 получил высшие оценки от представителей стран — членов НАТО, наблюдавших за демонстрационным полетом, как единственное воздушное судно, способное летать в сложных погодных условиях, из-за которых на земле остались участвовавшие в учениях истребители и вертолеты", — говорится в документе.
Полеты проходили над Балтийским морем при температуре в минус пять градусов, добавили в компании.
Масштабные учения НАТО Steadfast Dart 26 проходят в Германии с 2 января по 18 марта. В них участвуют около десяти тысяч военнослужащих из 11 стран, представляющие сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, космические и киберподразделения. США на маневрах отсутствуют.