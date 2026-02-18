Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут заочно судить наемника из Аргентины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 18.02.2026
В ДНР будут заочно судить наемника из Аргентины
В ДНР будут заочно судить наемника из Аргентины
В ДНР будут заочно судить наемника из Аргентины
Воевавший на стороне Киева наемник из Аргентины Томас Вальдо заочно предстанет перед судом в ДНР, сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости, 18.02.2026
В ДНР будут заочно судить наемника из Аргентины

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Воевавший на стороне Киева наемник из Аргентины Томас Вальдо заочно предстанет перед судом в ДНР, сообщает Генпрокуратура России.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Аргентинской Республики Вальдо Томаса Куна. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2023 года Вальдо через польскую границу прибыл на Украину, где прошел военную подготовку и в качестве наемника в составе ВСУ до осени 2025 года принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это наемник получил более 2,5 миллионов рублей.
Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Харри Вяйсянен - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Прокуратура ДНР направила дело наемника ВСУ из Финляндии в суд
22 декабря 2025, 12:35
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
