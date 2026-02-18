https://ria.ru/20260218/naemnik-2075258137.html
В ДНР будут заочно судить наемника из Аргентины
В ДНР будут заочно судить наемника из Аргентины - РИА Новости, 18.02.2026
В ДНР будут заочно судить наемника из Аргентины
Воевавший на стороне Киева наемник из Аргентины Томас Вальдо заочно предстанет перед судом в ДНР, сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:54:00+03:00
2026-02-18T16:54:00+03:00
2026-02-18T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
киев
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
https://ria.ru/20251222/sud-2063807559.html
донецкая народная республика
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, киев, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
В ДНР будут заочно судить наемника из Аргентины
Наемника из Аргентины Вальдо заочно обвинили в участии в конфликте на Украине