Набиуллина подключилась к совещанию из командировки, сообщил Путин
Набиуллина подключилась к совещанию из командировки, сообщил Путин - РИА Новости, 18.02.2026
Набиуллина подключилась к совещанию из командировки, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина, находясь в командировке, подключилась к совещанию с правительством. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:47:00+03:00
2026-02-18T20:47:00+03:00
2026-02-18T20:47:00+03:00
россия
екатеринбург
эльвира набиуллина
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
екатеринбург
россия, екатеринбург, эльвира набиуллина, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Екатеринбург, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина подключилась к совещанию из командировки, сообщил Путин
Путин отметил, что глава ЦБ Набиуллина подключилась к совещанию из командировки