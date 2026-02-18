Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина подключилась к совещанию из командировки, сообщил Путин
20:47 18.02.2026
Набиуллина подключилась к совещанию из командировки, сообщил Путин
Набиуллина подключилась к совещанию из командировки, сообщил Путин - РИА Новости, 18.02.2026
Набиуллина подключилась к совещанию из командировки, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина, находясь в командировке, подключилась к совещанию с правительством. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:47:00+03:00
2026-02-18T20:47:00+03:00
россия
екатеринбург
эльвира набиуллина
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
екатеринбург
россия, екатеринбург, эльвира набиуллина, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Екатеринбург, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина подключилась к совещанию из командировки, сообщил Путин

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина, находясь в командировке, подключилась к совещанию с правительством.
"Эльвира Сахипзадовна в командировке, но она вроде должна быть на связи", - отметил президент в ходе совещания с правительством.
"Да, я подключена", - подтвердила Набиуллина.
Глава ЦБ в среду находится в Екатеринбурге на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин позвонит Набиуллиной для обсуждения текущих вопросов
РоссияЕкатеринбургЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
