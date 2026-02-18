https://ria.ru/20260218/nabiullina-2075166819.html
Набиуллина заявила об "осторожном оптимизме" в борьбе с мошенниками
Набиуллина заявила об "осторожном оптимизме" в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 18.02.2026
Набиуллина заявила об "осторожном оптимизме" в борьбе с мошенниками
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ощущает "осторожный оптимизм" в сфере борьбы с мошенниками. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:29:00+03:00
2026-02-18T12:29:00+03:00
2026-02-18T12:29:00+03:00
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e971a30d989454f52641780fe806a04.jpg
https://ria.ru/20260217/moshennichestvo-2074836255.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83e9ea3c36f89861b30cb19a5889ba36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина заявила об "осторожном оптимизме" в борьбе с мошенниками
Набиуллина заявила об осторожном оптимизме в сфере борьбы с мошенниками