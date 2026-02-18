Рейтинг@Mail.ru
МВД предложило ввести период охлаждения для выдачи наличных через кассы
17:09 18.02.2026 (обновлено: 17:47 18.02.2026)
МВД предложило ввести период охлаждения для выдачи наличных через кассы
МВД предложило ввести период охлаждения для выдачи наличных через кассы
МВД предложило ввести период охлаждения для выдачи наличных через кассы

Храпов: МВД предложило ограничить снятие наличных на кассе и переводы по NFC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — РИА Новости. МВД выступило с идеей ввести период охлаждения при выдаче наличных на кассах в магазинах и ограничить переводы через NFC-технологии, заявил заместитель главы ведомства Андрей Храпов.
"Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тысяч рублей в день", — сказал он на форуме "Кибербезопасность в финансах".
По словам Храпова, это нужно для борьбы с дропперами.

Получить наличные на кассе магазина, автозаправки или какой-либо другой торговой точки при оплате покупки банковской картой россияне могут с 2019 года.

С 1 сентября 2025 года российские банки обязаны вводить временный лимит на снятие наличных, если заподозрят, что клиент находится под воздействием мошенников. Центробанк определил девять признаков таких операций — например, если человек снимает деньги в непривычное время суток или в нетипичной сумме, если он делает это вскоре после оформления кредита, если у него изменилась активность телефонных разговоров и выросло количество СМС с незнакомых номеров. В таких случаях банки на 48 часов ограничат выдачу наличных в банкомате 50 тысячами рублей в сутки.
Как отмечали в ЦБ, только за месяц действия этой меры удалось спасти от хищения более 44 миллиардов рублей.
6 февраля, 09:55
В МВД предупредили о мошеннической схеме с кешбэком за онлайн-покупки
6 февраля, 09:55
 
