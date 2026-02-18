https://ria.ru/20260218/mvd-2075261177.html
МВД предложило ввести период охлаждения для выдачи наличных через кассы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — РИА Новости. МВД выступило с идеей ввести период охлаждения при выдаче наличных на кассах в магазинах и ограничить переводы через NFC-технологии, заявил заместитель главы ведомства Андрей Храпов.
"Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тысяч рублей в день", — сказал он на форуме "Кибербезопасность в финансах".
По словам Храпова, это нужно для борьбы с дропперами.
Получить наличные на кассе магазина, автозаправки или какой-либо другой торговой точки при оплате покупки банковской картой россияне могут с 2019 года.
С 1 сентября 2025 года российские банки обязаны вводить временный лимит на снятие наличных, если заподозрят, что клиент находится под воздействием мошенников. Центробанк определил девять признаков таких операций — например, если человек снимает деньги в непривычное время суток или в нетипичной сумме, если он делает это вскоре после оформления кредита, если у него изменилась активность телефонных разговоров и выросло количество СМС с незнакомых номеров. В таких случаях банки на 48 часов ограничат выдачу наличных в банкомате 50 тысячами рублей в сутки.
Как отмечали в ЦБ
, только за месяц действия этой меры удалось спасти от хищения более 44 миллиардов рублей.