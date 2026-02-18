https://ria.ru/20260218/murashko-2075297821.html
Мурашко рассказал о строительстве медицинских объектов в новых регионах
Мурашко рассказал о строительстве медицинских объектов в новых регионах - РИА Новости, 18.02.2026
Мурашко рассказал о строительстве медицинских объектов в новых регионах
Более 440 медицинских объектов восстановили и построили в новых регионах России, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:28:00+03:00
2026-02-18T19:28:00+03:00
2026-02-18T19:28:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931250887_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_a7eb8d894dcee1eaac97854dd06eceb2.jpg
https://ria.ru/20250915/putin-2042044041.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931250887_319:0:3048:2047_1920x0_80_0_0_e22aaba548bf24668ede3542c94097b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Мурашко рассказал о строительстве медицинских объектов в новых регионах
Мурашко: более 440 медобъектов восстановили и построили в новых регионах России