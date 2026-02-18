Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о строительстве медицинских объектов в новых регионах - РИА Новости, 18.02.2026
19:28 18.02.2026
Мурашко рассказал о строительстве медицинских объектов в новых регионах
Мурашко рассказал о строительстве медицинских объектов в новых регионах
Более 440 медицинских объектов восстановили и построили в новых регионах России, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.02.2026
Мурашко рассказал о строительстве медицинских объектов в новых регионах

Мурашко: более 440 медобъектов восстановили и построили в новых регионах России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 440 медицинских объектов восстановили и построили в новых регионах России, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В среду министр сообщил, что порядка 2,5 тысяч медицинских объектов построили и отремонтировали в РФ в 2025 году. Он добавил, что эти мероприятия реализовали за счет средств федерального бюджета и регионов.
"В новых субъектах Российской Федерации... уже сегодня восстановили и построили свыше 440 медицинских объектов. И эта работа продолжается", - сказал Мурашко в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин оценил условия работы жителей новых регионов
15 сентября 2025, 15:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
