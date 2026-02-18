Мурашко назвал Кавказские Минеральные Воды здравницей России

"Для нашей страны кавказские Минеральные Воды – это здравница, которая позволяет поддерживать здоровье людей. И имеющих хронические заболевания, и тех, которые заботятся (о своем здоровье - ред.) и не хотят заболеть", - сказал министр в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным .

"Десять операционных, всё оборудование для малоинвазивных методик, включая в том числе современное приемное отделение. Поэтому лица старшего возраста, приезжающие отдохнуть в этот регион, в том числе если возникнет какая-то экстренная ситуация, могут получить самую современную и помощь на самом высоком уровне у специалистов, которые вооружены сегодня фактически всеми диагностическими и хирургическими методиками лечения", - уточнил министр здравоохранения.