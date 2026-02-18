https://ria.ru/20260218/murashko-2075295966.html
Мурашко назвал Кавказские Минеральные Воды здравницей России
Мурашко назвал Кавказские Минеральные Воды здравницей России - РИА Новости, 18.02.2026
Мурашко назвал Кавказские Минеральные Воды здравницей России
Кавказские Минеральные Воды - российская здравница, позволяющая поддерживать здоровье людей, в том числе имеющих хронические заболевания, заявил министр... РИА Новости, 18.02.2026
Мурашко назвал Кавказские Минеральные Воды здравницей России
Мурашко заявил, что Кавказские Минеральные Воды помогают поддерживать здоровье
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Кавказские Минеральные Воды - российская здравница, позволяющая поддерживать здоровье людей, в том числе имеющих хронические заболевания, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Для нашей страны кавказские Минеральные Воды – это здравница, которая позволяет поддерживать здоровье людей. И имеющих хронические заболевания, и тех, которые заботятся (о своем здоровье - ред.) и не хотят заболеть", - сказал министр в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Мурашко
добавил, что с учётом нарастающего потока желающих восстановить свое здоровье в Минеральных Водах, в Кисловодске
создали корпус городской больницы. Он оснащён современным оборудованием для оказания экстренной помощи;
"Десять операционных, всё оборудование для малоинвазивных методик, включая в том числе современное приемное отделение. Поэтому лица старшего возраста, приезжающие отдохнуть в этот регион, в том числе если возникнет какая-то экстренная ситуация, могут получить самую современную и помощь на самом высоком уровне у специалистов, которые вооружены сегодня фактически всеми диагностическими и хирургическими методиками лечения", - уточнил министр здравоохранения.