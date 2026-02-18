Рейтинг@Mail.ru
В России в 2025 году построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов
19:03 18.02.2026 (обновлено: 19:25 18.02.2026)
В России в 2025 году построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов
В России в 2025 году построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов - РИА Новости, 18.02.2026
В России в 2025 году построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов
Порядка 2,5 тысяч медицинских объектов были построены и отремонтированы в России в 2025 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:03:00+03:00
2026-02-18T19:25:00+03:00
россия
михаил мурашко
владимир путин
здравоохранение
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
россия, михаил мурашко, владимир путин, здравоохранение, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Здравоохранение, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России в 2025 году построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов

Мурашко: в России в 2025 году построили и отремонтировали 2,5 тыс медобъектов

© РИА Новости / Александр Кряжев
Новое инфекционное отделение городской больницы
Новое инфекционное отделение городской больницы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Новое инфекционное отделение городской больницы. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Порядка 2,5 тысяч медицинских объектов были построены и отремонтированы в России в 2025 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«

"В системе здравоохранения в 2025 году динамично шла работа с развитием инфраструктуры. Всего построено и отремонтировано в 2025 году 2,5 тысячи объектов медицинских организаций. Это включая и поликлиники, и стационары", - сказал Мурашко в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Министр здравоохранения России добавил, что эти мероприятия были реализованы за счет средств федерального бюджета и средств субъектов.
"По телемедицине у нас ежегодно более 300 тысяч консультаций федеральных центров. Дети в критических состояниях после ДТП вообще 100% сегодня консультируются федеральными центрами", - отметил Мурашко.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин похвалил московскую программу модернизации медицины
10 июня 2025, 15:40
 
РоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинЗдравоохранениеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
