В России в 2025 году построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов

"В системе здравоохранения в 2025 году динамично шла работа с развитием инфраструктуры. Всего построено и отремонтировано в 2025 году 2,5 тысячи объектов медицинских организаций. Это включая и поликлиники, и стационары", - сказал Мурашко в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.