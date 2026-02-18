В России в 2025 году построили и отремонтировали 2,5 тысячи медобъектов

https://ria.ru/20260218/murashko-2075293831.html
Порядка 2,5 тысяч медицинских объектов были построены и отремонтированы в России в 2025 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:03:00+03:00
2026-02-18T19:03:00+03:00
2026-02-18T19:25:00+03:00
