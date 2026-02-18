Почти 239 тысяч субъектов МСП стали поставщиками у госзаказчиков

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почти 239 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства стали поставщиками товаров и услуг в интересах госзаказчиков в рамках 223-ФЗ в 2025 году, это на 5,5% больше, чем годом ранее, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Заявление прозвучало во время первого заседания штаба по вопросам нарушений сроков оплаты госзаказчиками по договорам с субъектами МСП.

"По итогам прошлого года госкомпании сохранили высокие объемы закупок у МСП, превысив плановый показатель федпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2025 год в 9,4 триллиона рублей. Участие в закупках дает малому и среднему бизнесу стабильный прогнозируемый рынок сбыта", - сказал Решетников, его слова приводятся на официальном сайте Минэкономразвития РФ.

Он добавил, что количество МСП, заключивших договоры с крупными заказчиками, уже достигло почти 239 тысяч, что на 5,5% больше, чем годом ранее.

"А число договоров превысило 947 тысяч – почти на 12 тысяч больше, чем в 2024 году. По итогам 2025 года три из четырех договоров крупнейшими заказчиками заключено именно с субъектами МСП", – подчеркнул он.

По данным Корпорации МСП, в число отраслей, где был зафиксирован значительный прирост объемов закупок у МСП-поставщиков, в 2025 году вошли услуги экстерриториальным организациям и органам, в частности – поставка оборудования мобильного доступа, навигационных систем, работы на станции спутниковой связи (рост в 6,6 раза), услуги по аренде и лизингу (в 2,9 раза), услуги в области административного обслуживания (в 2,7 раза), услуги в области здравоохранения (в 2,6 раза) и ветеринарные услуги (в 2,6 раза).

"В 2025 году наибольший объем договоров госзаказчиков с субъектами МСП заключен на поставку продукции обрабатывающих производств – более 2,84 триллиона рублей. Это говорит о развитии сегмента МСП в этой отрасли. Малые и средние предприятия все активнее интегрируются в кооперационные цепочки крупнейших госкомпаний. Участие в госзакупках дает предпринимателям гарантированный рынок сбыта и обеспечивает возможность долгосрочного планирования для дальнейшего развития", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

На втором месте по объему – сооружения и строительные работы (2,3 триллиона рублей). Далее идут финансовые и страховые услуги (781 миллиарда рублей), административные вспомогательные услуги (640 миллиардов рублей) и услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью (490 миллиардов рублей).

Самый высокий объем закупок у МСП среди регионов отмечен в Москве (2,6 триллиона рублей), Санкт-Петербурге (774 миллиарда рублей), Республике Татарстан (635 миллиардов рублей), Московской (404 миллиарда рублей) и Свердловской (284 миллиарда рублей) областях.

В топ-10 по приросту объема договоров по сравнению с 2024 годом вошли Республика Татарстан (+82,8 миллиарда рублей), Ростовская область (+53,1 миллиарда рублей) Челябинская область (+41,7 миллиарда рублей), Приморский край (+38,5 миллиарда рублей), ДНР (+37,9 миллиарда рублей), а также Ярославская (32,5 миллиарда рублей), Оренбургская (+31,2 миллиарда рублей), Омская (+27,5 миллиарда рублей) и Самарская области (+18,8 миллиарда рублей) и Ставропольский край (+21 миллиарда рублей).