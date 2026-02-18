Рейтинг@Mail.ru
Почти 239 тысяч субъектов МСП стали поставщиками у госзаказчиков - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:00 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/msp-2075259926.html
Почти 239 тысяч субъектов МСП стали поставщиками у госзаказчиков
Почти 239 тысяч субъектов МСП стали поставщиками у госзаказчиков - РИА Новости, 18.02.2026
Почти 239 тысяч субъектов МСП стали поставщиками у госзаказчиков
Почти 239 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства стали поставщиками товаров и услуг в интересах госзаказчиков в рамках 223-ФЗ в 2025 году, это на РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:00:00+03:00
2026-02-18T17:00:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
корпорация мсп
александр исаевич
максим решетников
поддержка бизнеса
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024243032_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5d83bf549a8dc1d01d5653f513ca0786.jpg
https://ria.ru/20260210/mikrozaymy-2073277083.html
https://ria.ru/20260218/moskva-2075056067.html
https://ria.ru/20260216/podmoskove-2074712081.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024243032_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_230b910abcf91c94402e032ed66bae10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, максим решетников, поддержка бизнеса , министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Максим Решетников, Поддержка бизнеса , Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Почти 239 тысяч субъектов МСП стали поставщиками у госзаказчиков

Рост поставщиков у госзаказчиков среди МСП составил 5,5%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почти 239 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства стали поставщиками товаров и услуг в интересах госзаказчиков в рамках 223-ФЗ в 2025 году, это на 5,5% больше, чем годом ранее, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Заявление прозвучало во время первого заседания штаба по вопросам нарушений сроков оплаты госзаказчиками по договорам с субъектами МСП.
Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Бизнес получил 23 млрд рублей льготных микрозаймов через МСП.РФ
10 февраля, 10:30
"По итогам прошлого года госкомпании сохранили высокие объемы закупок у МСП, превысив плановый показатель федпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2025 год в 9,4 триллиона рублей. Участие в закупках дает малому и среднему бизнесу стабильный прогнозируемый рынок сбыта", - сказал Решетников, его слова приводятся на официальном сайте Минэкономразвития РФ.
Он добавил, что количество МСП, заключивших договоры с крупными заказчиками, уже достигло почти 239 тысяч, что на 5,5% больше, чем годом ранее.
"А число договоров превысило 947 тысяч – почти на 12 тысяч больше, чем в 2024 году. По итогам 2025 года три из четырех договоров крупнейшими заказчиками заключено именно с субъектами МСП", – подчеркнул он.
По данным Корпорации МСП, в число отраслей, где был зафиксирован значительный прирост объемов закупок у МСП-поставщиков, в 2025 году вошли услуги экстерриториальным организациям и органам, в частности – поставка оборудования мобильного доступа, навигационных систем, работы на станции спутниковой связи (рост в 6,6 раза), услуги по аренде и лизингу (в 2,9 раза), услуги в области административного обслуживания (в 2,7 раза), услуги в области здравоохранения (в 2,6 раза) и ветеринарные услуги (в 2,6 раза).
"В 2025 году наибольший объем договоров госзаказчиков с субъектами МСП заключен на поставку продукции обрабатывающих производств – более 2,84 триллиона рублей. Это говорит о развитии сегмента МСП в этой отрасли. Малые и средние предприятия все активнее интегрируются в кооперационные цепочки крупнейших госкомпаний. Участие в госзакупках дает предпринимателям гарантированный рынок сбыта и обеспечивает возможность долгосрочного планирования для дальнейшего развития", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Субъекты МСП составляют около 60% участников федпроекта в Москве
Вчера, 09:10
На втором месте по объему – сооружения и строительные работы (2,3 триллиона рублей). Далее идут финансовые и страховые услуги (781 миллиарда рублей), административные вспомогательные услуги (640 миллиардов рублей) и услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью (490 миллиардов рублей).
Самый высокий объем закупок у МСП среди регионов отмечен в Москве (2,6 триллиона рублей), Санкт-Петербурге (774 миллиарда рублей), Республике Татарстан (635 миллиардов рублей), Московской (404 миллиарда рублей) и Свердловской (284 миллиарда рублей) областях.
В топ-10 по приросту объема договоров по сравнению с 2024 годом вошли Республика Татарстан (+82,8 миллиарда рублей), Ростовская область (+53,1 миллиарда рублей) Челябинская область (+41,7 миллиарда рублей), Приморский край (+38,5 миллиарда рублей), ДНР (+37,9 миллиарда рублей), а также Ярославская (32,5 миллиарда рублей), Оренбургская (+31,2 миллиарда рублей), Омская (+27,5 миллиарда рублей) и Самарская области (+18,8 миллиарда рублей) и Ставропольский край (+21 миллиарда рублей).
Корпорация МСП и уполномоченные региональные органы осуществляют мониторинг обязательной 25%-ной квоты на закупки госкомпаний и региональных заказчиков у малого и среднего бизнеса.
Люди обсуждают договор - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Более 481 тысячи субъектов МСП зарегистрировано в Подмосковье
16 февраля, 14:55
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиКорпорация МСПАлександр ИсаевичМаксим РешетниковПоддержка бизнесаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала