Комплекс горхозяйства предупредил москвичей о непогоде

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В ближайшие часы в Москве начнется мощный снегопад, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы начнется мощный снегопад. Наиболее интенсивные осадки ожидаются днем 19 февраля. Снег будет сопровождаться сильными порывами ветра - до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.