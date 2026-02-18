https://ria.ru/20260218/moskva-2075784943.html
Комплекс горхозяйства предупредил москвичей о непогоде
Комплекс горхозяйства предупредил москвичей о непогоде
В ближайшие часы в Москве начнется мощный снегопад, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы,... РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В ближайшие часы в Москве начнется мощный снегопад, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы начнется мощный снегопад. Наиболее интенсивные осадки ожидаются днем 19 февраля. Снег будет сопровождаться сильными порывами ветра - до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду. По возможности перенести поездки на личных автомобилях, если это невозможно - быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - заключается в сообщении.