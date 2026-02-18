В Москве водитель BMW насмерть сбил пешехода

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля BMW насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
«
"По предварительным данным на Челябинской улице в районе дома 2, водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что от полученных травм пешеход скончался.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Как отмечается в официальном канале столичной прокуратуры на платформе Max, прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
