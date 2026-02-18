Рейтинг@Mail.ru
В Москве водитель BMW насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 18.02.2026
18:36 18.02.2026
В Москве водитель BMW насмерть сбил пешехода
В Москве водитель BMW насмерть сбил пешехода
Водитель автомобиля BMW насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на востоке Москвы, сообщается в... РИА Новости, 18.02.2026
происшествия
москва
восточный административный округ (москва)
РИА Новости
происшествия, москва, восточный административный округ (москва), bmw ag, bmw x5, bmw 1
Происшествия, Москва, Восточный административный округ (Москва), BMW AG, BMW X5, BMW 1
На востоке Москвы водитель BMW насмерть сбил пешехода

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Водитель автомобиля BMW насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным на Челябинской улице в районе дома 2, водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Петербурге иномарка сбила насмерть водителя машины, попавшей в ДТП
15 февраля, 11:22
В ведомстве отметили, что от полученных травм пешеход скончался.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Как отмечается в официальном канале столичной прокуратуры на платформе Max, прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Сибири грузовой поезд насмерть сбил трех человек
4 января, 18:42
 
