Делегация правительства Москвы почтила память советских воинов в Израиле

"Мы всегда, находясь на Святой Земле, в Израиле, вне зависимости от целей наших визитов, будь это деловые конференции или гуманитарные и культурные мероприятия, отдаем дань памяти всем тем, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Мы отдаем дань памяти погибшим в концентрационных лагерях, нашим дедам и бабушкам, и всем тем, кто положил свои жизни на алтарь этой священной войны", - сказал Черёмин, выступая перед участниками мероприятия.