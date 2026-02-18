Рейтинг@Mail.ru
Делегация правительства Москвы почтила память советских воинов в Израиле - РИА Новости, 18.02.2026
18:22 18.02.2026
Делегация правительства Москвы почтила память советских воинов в Израиле
Делегация правительства Москвы почтила память советских воинов в Израиле
Делегация правительства Москвы почтила память советских воинов в Израиле

НЕТАНИЯ (Израиль), 18 фев - РИА Новости. Делегация правительства Москвы, посол РФ и дипломаты, а также руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля почтили память советских воинов у мемориала солдатам Красной армии в израильском городе Нетания, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония возложения венков и цветов состоялась в рамках визита в Израиль делегации правительства Москвы во главе с министром, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Черёминым. На церемонии также присутствовали представители муниципалитета Нетании.
"Мы всегда, находясь на Святой Земле, в Израиле, вне зависимости от целей наших визитов, будь это деловые конференции или гуманитарные и культурные мероприятия, отдаем дань памяти всем тем, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Мы отдаем дань памяти погибшим в концентрационных лагерях, нашим дедам и бабушкам, и всем тем, кто положил свои жизни на алтарь этой священной войны", - сказал Черёмин, выступая перед участниками мероприятия.
Министр правительства Москвы также вспомнил, как он в составе российской делегации принимал участие в открытии этого монумента "Крылья победы" в июне 2012 года.
"Тогда звучали настолько проникновенные слова... С этой поры наши отношения с партнерами в Израиле стали крепче, несмотря на то, что происходит в мире", - отметил Черёмин.
Гости мероприятия также услышали песни военных лет в исполнении победителя четвертого сезона проекта "Голос" иеромонаха Фотия и мужского хора "Архангельский глас".
Мемориал "Крылья победы" был возведён в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.
Бойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта. 11 февраля 1945 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Венгрии почтили память солдат Красной армии, освободивших узников гетто
В миреИзраильМоскваНетанияСергей ЧереминВладимир Путин"Голос"
 
 
