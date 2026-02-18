https://ria.ru/20260218/moskva-2075281627.html
В Москве грузовик сбил женщину с коляской
Грузовик Hyundai Porter сбил женщину с ее дочерью в коляске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Полярная в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 18.02.2026
В севере-востоке Москвы грузовик сбил женщину с коляской
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Грузовик Hyundai Porter сбил женщину с ее дочерью в коляске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Полярная в Москве, сообщает столичная прокуратура.

"На улице Полярная водитель автомашины марки "Хендай Портер" совершил наезд на пешеходов - женщину 1985 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и находившуюся в детской коляске ее дочь 2025 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале

Отмечается, что женщина с ребенком доставлены в больницу.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.