Рейтинг@Mail.ru
В Москве грузовик сбил женщину с коляской - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/moskva-2075281627.html
В Москве грузовик сбил женщину с коляской
В Москве грузовик сбил женщину с коляской - РИА Новости, 18.02.2026
В Москве грузовик сбил женщину с коляской
Грузовик Hyundai Porter сбил женщину с ее дочерью в коляске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Полярная в Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:12:00+03:00
2026-02-18T18:12:00+03:00
происшествия
полярный
москва
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
https://ria.ru/20260217/gai-2075019324.html
полярный
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, полярный, москва, hyundai creta
Происшествия, Полярный, Москва, Hyundai Creta
В Москве грузовик сбил женщину с коляской

В севере-востоке Москвы грузовик сбил женщину с коляской

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Грузовик Hyundai Porter сбил женщину с ее дочерью в коляске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Полярная в Москве, сообщает столичная прокуратура.
«
"На улице Полярная водитель автомашины марки "Хендай Портер" совершил наезд на пешеходов - женщину 1985 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и находившуюся в детской коляске ее дочь 2025 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного органа.
Отмечается, что женщина с ребенком доставлены в больницу.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Тюмени перебегавших дорогу мать с ребенком сбила машина
17 февраля, 17:15
 
ПроисшествияПолярныйМоскваHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала