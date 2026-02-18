https://ria.ru/20260218/moskva-2075275694.html
Сугробы в Москве могут обновить рекорд этой зимы
Рекорд максимальной высоты снежного покрова этой зимы в Москве, составляющий 61 сантиметр, может обновиться после снегопада в четверг и пятницу, сообщил ведущий
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рекорд максимальной высоты снежного покрова этой зимы в Москве, составляющий 61 сантиметр, может обновиться после снегопада в четверг и пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик в среду отметил, что в четверг столица окажется под влиянием нового южного циклона, который ночью принесет в регион снегопад. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
"Вероятность обновления рекорда (высоты снега - ред.) 20 февраля достаточно высока: к осадкам, выпавшим за четверг, добавится еще и снег, который выпадет в ночь на пятницу, так что максимум высоты снежного покрова этой зимы, составляющий 61 сантиметр, будет превышен с высокой долей вероятности, как и суточный рекорд этого дня", - написал Леус в своем Telegram-канале
Синоптик подчеркнул, что абсолютный рекорд февраля, составляющий 72 сантиметра, скорее всего, устоит.