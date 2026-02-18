Сугробы в Москве могут обновить рекорд этой зимы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рекорд максимальной высоты снежного покрова этой зимы в Москве, составляющий 61 сантиметр, может обновиться после снегопада в четверг и пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик в среду отметил, что в четверг столица окажется под влиянием нового южного циклона, который ночью принесет в регион снегопад. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.