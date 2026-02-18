https://ria.ru/20260218/moskva-2075273520.html
Москву 23 февраля накроет новый снегопад
Москву 23 февраля накроет новый снегопад
Новый снегопад накроет Москву в День защитника Отечества, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
