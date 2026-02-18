Рейтинг@Mail.ru
Москву 23 февраля накроет новый снегопад - РИА Новости, 18.02.2026
17:46 18.02.2026
Москву 23 февраля накроет новый снегопад
Москву 23 февраля накроет новый снегопад
Новый снегопад накроет Москву в День защитника Отечества, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.02.2026
Москву 23 февраля накроет новый снегопад

Житель Москвы чистит машину от снега во время снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новый снегопад накроет Москву в День защитника Отечества, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик в среду отметил, что в четверг столица окажется под влиянием нового южного циклона, который ночью принесет в регион снегопад. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
"Это не последний снегопад в феврале: в следующий раз столицу засыплет снегом в День защитника Отечества", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик назвал регионы, в которые вернется зимняя погода
16 февраля, 22:50
Синоптик назвал регионы, в которые вернется зимняя погода
16 февраля, 22:50
 
Общество Москва Михаил Леус Петр Бирюков
 
 
