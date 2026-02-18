https://ria.ru/20260218/moskva-2075264687.html
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, заявил синоптик
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, заявил синоптик - РИА Новости, 18.02.2026
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, заявил синоптик
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, за сутки выпадет 15-20 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 18.02.2026
общество
москва
михаил леус
снегопад в москве
москва
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, заявил синоптик
Леус рассказал, что Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг