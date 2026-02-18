Рейтинг@Mail.ru
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, заявил синоптик - РИА Новости, 18.02.2026
17:19 18.02.2026
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, заявил синоптик
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, заявил синоптик - РИА Новости, 18.02.2026
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, заявил синоптик
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, за сутки выпадет 15-20 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 18.02.2026
москва
общество, москва, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Москва, Михаил Леус, Снегопад в Москве
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, заявил синоптик

Леус рассказал, что Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мини-погрузчик убирает снег на территории парка Победы в Москве
Мини-погрузчик убирает снег на территории парка Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мини-погрузчик убирает снег на территории парка Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, за сутки выпадет 15-20 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее Леус сообщал, что очередной снегопад обрушится на Москву в конце рабочей недели, из-за чего может выпасть до половины от месячной нормы осадков.
"Обновление суточного рекорда для 19 февраля состоится практически со 100% вероятностью - ожидается, что за сутки 19 февраля выпадет 15-20 миллиметров осадков, а рекорд этого дня составляет всего 8,9 миллиметра, и установлен он в 1970 году", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Мужчина во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
На Москву идут новые снегопады, до настоящей весны еще долго
16 февраля, 17:53
16 февраля, 17:53
 
Общество, Москва, Михаил Леус, Снегопад в Москве
 
 
