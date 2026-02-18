Задержанную министра культуры Башкирии перевозят в Москву

ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Задержанную министра культуры Башкирии Амину Шафикову перевозят в Москву, где ей изберут меру пресечения, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

"Ее перевозят в Москву . Там ей будет избрана мера пресечения", - сказала собеседница.

В объединённой пресс-службе судов республики агентству пояснили, что в местные суды ходатайство об избрании меры пресечения Шафиковой не поступало.