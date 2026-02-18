Рейтинг@Mail.ru
17:11 18.02.2026
Задержанную министра культуры Башкирии перевозят в Москву
Задержанную министра культуры Башкирии перевозят в Москву

РИА Новости: задержанную министра культуры Башкирии Шафикову перевозят в Москву

© Фото : Министерство культуры Республики БашкортостанАмина Шафикова
Амина Шафикова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Министерство культуры Республики Башкортостан
Амина Шафикова. Архивное фото
ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Задержанную министра культуры Башкирии Амину Шафикову перевозят в Москву, где ей изберут меру пресечения, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Ее перевозят в Москву. Там ей будет избрана мера пресечения", - сказала собеседница.
В объединённой пресс-службе судов республики агентству пояснили, что в местные суды ходатайство об избрании меры пресечения Шафиковой не поступало.
В среду в силовых структурах региона РИА Новости сообщили о задержании Шафиковой, не уточнив деталей. В минкультуры региона подтвердили, что в отношении министра проводятся процессуальные действия.
