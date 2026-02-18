Задержанную министра культуры Башкирии перевозят в Москву

https://ria.ru/20260218/moskva-2075261842.html
Задержанную министра культуры Башкирии Амину Шафикову перевозят в Москву, где ей изберут меру пресечения, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. РИА Новости, 18.02.2026
ПЕРМЬ, 18 фев - РИА Новости. Задержанную министра культуры Башкирии Амину Шафикову перевозят в Москву, где ей изберут меру пресечения, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Ее перевозят в Москву
. Там ей будет избрана мера пресечения", - сказала собеседница.
В объединённой пресс-службе судов республики агентству пояснили, что в местные суды ходатайство об избрании меры пресечения Шафиковой не поступало.
В среду в силовых структурах региона РИА Новости сообщили о задержании Шафиковой, не уточнив деталей. В минкультуры региона подтвердили, что в отношении министра проводятся процессуальные действия.