В Москве у нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин
В Москве у нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин - РИА Новости, 18.02.2026
В Москве у нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин
18.02.2026

Более 260 машин конфисковано в доход государства у злостных нарушителей правил дорожного движения в Москве в прошлом году, сообщает столичная прокуратура.
москва
В Москве у нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 260 машин конфисковано в доход государства у злостных нарушителей правил дорожного движения в Москве в прошлом году, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции прокуроров свыше 260 транспортных средств конфисковано в доход государства у злостных нарушителей Правил дорожного движения Российской Федерации по приговорам судов в 2025 году", - сообщается в официальном канале надзорного органа на платформе Max.
В прокуратуре напомнили, что конфискация транспорта происходит за повторные управление автомобилем пьяным либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также в зоне риска превышение скорости свыше 60 километров в час или выезд на встречную полосу лишенным прав водителем, управление автомобилем лицом, ранее лишенным водительских прав, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью или гибель потерпевшего в результате ДТП.