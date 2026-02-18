В Москве у нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 260 машин конфисковано в доход государства у злостных нарушителей правил дорожного движения в Москве в прошлом году, сообщает столичная прокуратура.

В прокуратуре напомнили, что конфискация транспорта происходит за повторные управление автомобилем пьяным либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также в зоне риска превышение скорости свыше 60 километров в час или выезд на встречную полосу лишенным прав водителем, управление автомобилем лицом, ранее лишенным водительских прав, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью или гибель потерпевшего в результате ДТП.