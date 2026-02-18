Рейтинг@Mail.ru
В Москве у нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/moskva-2075253267.html
В Москве у нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин
В Москве у нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин - РИА Новости, 18.02.2026
В Москве у нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин
Более 260 машин конфисковано в доход государства у злостных нарушителей правил дорожного движения в Москве в прошлом году, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:43:00+03:00
2026-02-18T16:43:00+03:00
авто
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794202850_0:458:2825:2047_1920x0_80_0_0_1a3fbedae31468b430c18e3e1fc3316f.jpg
https://ria.ru/20251016/sud-2048520775.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794202850_0:119:2499:1993_1920x0_80_0_0_928b577b0b7a0371d6edaf74125ec082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
В Москве у нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин

В Москве у злостных нарушителей ПДД конфисковали более 260 машин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 260 машин конфисковано в доход государства у злостных нарушителей правил дорожного движения в Москве в прошлом году, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции прокуроров свыше 260 транспортных средств конфисковано в доход государства у злостных нарушителей Правил дорожного движения Российской Федерации по приговорам судов в 2025 году", - сообщается в официальном канале надзорного органа на платформе Max.
В прокуратуре напомнили, что конфискация транспорта происходит за повторные управление автомобилем пьяным либо отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Также в зоне риска превышение скорости свыше 60 километров в час или выезд на встречную полосу лишенным прав водителем, управление автомобилем лицом, ранее лишенным водительских прав, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью или гибель потерпевшего в результате ДТП.
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения
16 октября 2025, 05:14
 
АвтоМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала