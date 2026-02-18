Рейтинг@Mail.ru
Жильцов дома на юге Москвы эвакуировали из-за повреждения газопровода - РИА Новости, 18.02.2026
16:17 18.02.2026
Жильцов дома на юге Москвы эвакуировали из-за повреждения газопровода
Жильцов дома на юге Москвы эвакуировали из-за повреждения газопровода
2026-02-18T16:17:00+03:00
2026-02-18T16:17:00+03:00
2026
Новости
происшествия, москва, мосгаз
Жильцов дома на юге Москвы эвакуировали из-за повреждения газопровода

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Газовую трубу диаметром 100 миллиметров повредили при строительных работах на Каширском шоссе на юге Москвы, из ближайшего жилого дома эвакуировали 15 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На территории строительной площадки на Каширском шоссе произошло повреждение газопровода диаметром 100 миллиметров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из ближайшего жилого дома была проведена эвакуация около 15 человек. На месте происшествия работают специалисты "Мосгаза".
