Жильцов дома на юге Москвы эвакуировали из-за повреждения газопровода
Жильцов дома на юге Москвы эвакуировали из-за повреждения газопровода - РИА Новости, 18.02.2026
Жильцов дома на юге Москвы эвакуировали из-за повреждения газопровода
Газовую трубу диаметром 100 миллиметров повредили при строительных работах на Каширском шоссе на юге Москвы, из ближайшего жилого дома эвакуировали 15 человек,... РИА Новости, 18.02.2026
москва
Жильцов дома на юге Москвы эвакуировали из-за повреждения газопровода
РИА Новости: жильцов дома в Москве эвакуировали из-за повреждения газопровода