В Москве автобусы коммерческих перевозчиков стали реже попадать в ДТП

"Автобусы коммерческих перевозчиков все реже попадают в аварии. Так, за 2025 год число ДТП по вине водителей сократилось на 37% в сравнении с прошлым годом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поездки на автобусах коммерческих перевозок стали безопаснее благодаря переходу на госконтракты. Водители соблюдают режим труда и отдыха, а также проходят регулярные медосмотры. Проводятся техосмотры транспорта. Автобусы коммерческих перевозчиков невозможно отличить от городских. Они отвечают всем высоким стандартам московского транспорта. Свыше 1,8 тысячи водителей прошли обучение перед выходом на работу.