В Москве автобусы коммерческих перевозчиков стали реже попадать в ДТП

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число ДТП в Москве по вине водителей с участием автобусов коммерческих перевозчиков сократилось на 37 процентных пунктов за 2025 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Автобусы коммерческих перевозчиков все реже попадают в аварии. Так, за 2025 год число ДТП по вине водителей сократилось на 37% в сравнении с прошлым годом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что поездки на автобусах коммерческих перевозок стали безопаснее благодаря переходу на госконтракты. Водители соблюдают режим труда и отдыха, а также проходят регулярные медосмотры. Проводятся техосмотры транспорта. Автобусы коммерческих перевозчиков невозможно отличить от городских. Они отвечают всем высоким стандартам московского транспорта. Свыше 1,8 тысячи водителей прошли обучение перед выходом на работу.
"В 2015 году Москва впервые заключила госконтракты с коммерческими перевозчиками в тестовом режиме. В 2016 году их полностью интегрировали в транспортный комплекс столицы. На смену устаревшим маршруткам пришли удобные и надежные автобусы. Сегодня четыре коммерческих перевозчика обслуживают уже более 130 городских маршрутов. Их работа тщательно контролируется. В случае несоблюдения правил выписывают штрафы", - подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.