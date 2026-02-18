Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы готовятся к сильному снегопаду - РИА Новости, 18.02.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:52 18.02.2026
Городские службы Москвы готовятся к сильному снегопаду
Городские службы Москвы готовятся к сильному снегопаду - РИА Новости, 18.02.2026
Городские службы Москвы готовятся к сильному снегопаду
Городские службы в столице готовятся к сильному снегопаду, который может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков, сообщил журналистам заммэра столицы
2026-02-18T13:52:00+03:00
2026-02-18T13:52:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
москва
петр бирюков
снегопад в москве
https://ria.ru/20260214/moskva-2074388384.html
тинао
москва
тинао, москва, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Городские службы Москвы готовятся к сильному снегопаду

Городские службы в Москве готовятся к сильному снегопаду

© РИА Новости / Илья Питалев
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Городские службы в столице готовятся к сильному снегопаду, который может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на четверг, 19 февраля, в городе вновь начнется снегопад, наиболее интенсивные осадки ожидаем завтра днем. Кроме того, снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду, что приведет к метели и заносам на дорогах. При этом сохраняются довольно низкие температуры. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков.
Презентация новой коммунальной техники в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
От снега и пыли: какая коммунальная техника очищает улицы Москвы
Вчера, 10:00
Заммэра добавил, что дорожные службы осуществляют постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети.
"По мере выпадения осадков будем проводить сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для возможной помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО организуем дежурство тягачей и тяжелых автокранов", - уточнил Бирюков.
Он отметил, что для работников коммунальных служб, занимающихся уборкой снега, организованы пункты обогрева и питания.
"Сегодня коммунальные службы продолжают вывоз снега с городских территорий, особое внимание уделяется очистке крыш жилых домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков", - подчеркнул заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства призвал жителей Москвы проявлять особую осторожность на тротуарах и дорогах во время снегопада и, по возможности, отказаться от поездок на личных автомобилях.
Уборка снега у Триумфальной арки в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Москве продолжаются масштабные работы по очистке города от снега
14 февраля, 15:07
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниТиНАОМоскваПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
