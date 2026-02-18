Городские службы Москвы готовятся к сильному снегопаду

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Городские службы в столице готовятся к сильному снегопаду, который может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на четверг, 19 февраля, в городе вновь начнется снегопад, наиболее интенсивные осадки ожидаем завтра днем. Кроме того, снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду, что приведет к метели и заносам на дорогах. При этом сохраняются довольно низкие температуры. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что дорожные службы осуществляют постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

"По мере выпадения осадков будем проводить сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для возможной помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО организуем дежурство тягачей и тяжелых автокранов", - уточнил Бирюков.

Он отметил, что для работников коммунальных служб, занимающихся уборкой снега, организованы пункты обогрева и питания.

"Сегодня коммунальные службы продолжают вывоз снега с городских территорий, особое внимание уделяется очистке крыш жилых домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков", - подчеркнул заммэра.