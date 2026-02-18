https://ria.ru/20260218/moskva-2075181636.html
Ликсутов: Москва привлекает все больше частных инвестиций в ОЭЗ
Ликсутов: Москва привлекает все больше частных инвестиций в ОЭЗ
Максим Ликсутов: столица привлекает все больше частных инвестиций в ОЭЗ
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Благодаря эффективной поддержке столица привлекает все больше частных инвестиций в развитие производственного потенциала в особой экономической зоне города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Общая сумма инвестиций компаний в развитие промышленности на территории трех крупнейших площадок ОЭЗ “Технополис Москва” – "Руднево", "Печатники" и "Алабушево" – составляет около 190 миллиардов рублей. Благодаря вложениям здесь уже открыты центры по изготовлению промышленных роботов и фотонных интегральных схем, инновационные фармацевтические предприятия и производства по выпуску высокотехнологичных банкоматов", — отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Все это позволяет активно заменять продукцию иностранного производства и увеличивать эффективность экономики страны.
Компании, получившие статус резидента ОЭЗ, пользуются масштабными налоговыми преференциями: в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства предприятия направляют на увеличение объемов производства, а также на разработку новой высокотехнологичной продукции.