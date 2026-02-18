Ликсутов: Москва привлекает все больше частных инвестиций в ОЭЗ

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Благодаря эффективной поддержке столица привлекает все больше частных инвестиций в развитие производственного потенциала в особой экономической зоне города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Общая сумма инвестиций компаний в развитие промышленности на территории трех крупнейших площадок ОЭЗ “Технополис Москва” – "Руднево", "Печатники" и "Алабушево" – составляет около 190 миллиардов рублей. Благодаря вложениям здесь уже открыты центры по изготовлению промышленных роботов и фотонных интегральных схем, инновационные фармацевтические предприятия и производства по выпуску высокотехнологичных банкоматов", — отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Все это позволяет активно заменять продукцию иностранного производства и увеличивать эффективность экономики страны.