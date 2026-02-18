Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве возвели более 5 млн "квадратов" нежилья

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве по результатам 2025 года ввели в эксплуатацию 5,3 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Так, в 2025-м в столице построили 345 нежилых зданий общей площадью свыше 3,7 миллиона квадратных метров. Из них более 750 тысяч квадратных метров составили объекты образовательной, медицинской и спортивной инфраструктуры", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Также, как добавил заммэра, еще 1,6 миллиона квадратных метров пришлось на нежилые помещения в домах.

В частности, как указывается в сообщении, в Новой Москве возвели трехэтажный детский сад на 5,6 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 350 мест.