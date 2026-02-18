Рейтинг@Mail.ru
В Москве были обустроены удобные подъездные дороги к 41 дому
11:07 18.02.2026
В Москве были обустроены удобные подъездные дороги к 41 дому
В Москве были обустроены удобные подъездные дороги к 41 дому - РИА Новости, 18.02.2026
В Москве были обустроены удобные подъездные дороги к 41 дому
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обустроили удобные подъездные дороги к 41 дому по программе реновации в 2025 году, сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:07:00+03:00
2026-02-18T11:07:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
зеленоград
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075043878_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_629442aa6f6a66b8f0aedf8743450525.jpg
москва
зеленоград
москва, зеленоград, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Зеленоград, Петр Бирюков
В Москве были обустроены удобные подъездные дороги к 41 дому

Удобные подъездные дороги к 41 дому были обустроены в Москве за 2025 год

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обустроили удобные подъездные дороги к 41 дому по программе реновации в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 41 дому по программе реновации. На востоке, юго-востоке и северо-западе столицы появилось по восемь таких дорог, в Южном и Северном административных округах - по пять, в Юго-Западном - три, в Западном - две, на северо-востоке и в Зеленограде - по одной", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что спроектированные более 60 лет назад дворовые территории в большинстве случаев не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники. Обустройство новых дорог помогает решить этот вопрос и соединить жилые массивы с крупными магистралями.
"Все объекты имеют свою конфигурацию, у них разная ширина проезжей части и тротуаров. В общей сложности было расширено 18,9 километра дорог общей площадью 108 тысяч квадратных метров, ширина проезжей части - шесть метров. Ширина новых тротуаров составила в среднем 1,5 метра, общая площадь - 16,2 тысячи квадратных метров. Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Там, где было необходимо, выполнили вынос инженерных сетей", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что важная составляющая комфорта и безопасности - хорошее освещение. При обустройстве подъездных путей к объектам реновации были установлены 128 фонарей с энергоэффективными светильниками. Кроме того, в рамках проектов было обустроено свыше 180 тысяч квадратных метров газона.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЗеленоградПетр Бирюков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
