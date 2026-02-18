В Москве были обустроены удобные подъездные дороги к 41 дому

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обустроили удобные подъездные дороги к 41 дому по программе реновации в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Выполнены работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 41 дому по программе реновации. На востоке, юго-востоке и северо-западе столицы появилось по восемь таких дорог, в Южном и Северном административных округах - по пять, в Юго-Западном - три, в Западном - две, на северо-востоке и в Зеленограде - по одной", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что спроектированные более 60 лет назад дворовые территории в большинстве случаев не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники. Обустройство новых дорог помогает решить этот вопрос и соединить жилые массивы с крупными магистралями.

"Все объекты имеют свою конфигурацию, у них разная ширина проезжей части и тротуаров. В общей сложности было расширено 18,9 километра дорог общей площадью 108 тысяч квадратных метров, ширина проезжей части - шесть метров. Ширина новых тротуаров составила в среднем 1,5 метра, общая площадь - 16,2 тысячи квадратных метров. Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Там, где было необходимо, выполнили вынос инженерных сетей", - отметил Бирюков.