Участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве" помогли бойцам СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 18.02.2026
Участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве" помогли бойцам СВО
Участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве" помогли бойцам СВО - РИА Новости, 18.02.2026
Участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве" помогли бойцам СВО
Участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве" помогают бойцам СВО, направляя часть выручки и собранные посылки с собственной продукцией на передовую,... РИА Новости, 18.02.2026
москва
Специальная военная операция на Украине, Москва
Участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве" помогли бойцам СВО

Часть выручки фестиваля "Китайский Новый год в Москве" направили бойцам СВО

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Люди на Красной площади
Люди на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве" помогают бойцам СВО, направляя часть выручки и собранные посылки с собственной продукцией на передовую, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве" помогают бойцам СВО. Предприниматели направляют на передовую часть выручки и собранные посылки с собственной продукцией", - говорится в сообщении.
Например, Сергей Шедов и команда проекта "Чайная мастерская" с 2022 года готовят для бойцов особые посылки: каждый сорт чая подбирают с учетом его свойств и погоды. Коллектив кафе "Рамен по-ланьчжоуски" направляет часть выручки на помощь бойцам спецоперации.
Московские предприниматели направили гуманитарную помощь бойцам СВО
6 марта 2025, 09:21
Московские предприниматели направили гуманитарную помощь бойцам СВО
6 марта 2025, 09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеМосква
 
 
