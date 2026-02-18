Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали предлагать продлить срок хранения заказов - РИА Новости, 18.02.2026
14:20 18.02.2026
Мошенники стали предлагать продлить срок хранения заказов
Мошенники стали предлагать продлить срок хранения заказов
Россияне стали жаловаться на мошенников, которые начали предлагать продлить срок хранения заказов на маркетплейсах, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
Мошенники стали предлагать продлить срок хранения заказов

Россияне жалуются на мошенников, предлагающих продлить срок хранения заказов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россияне стали жаловаться на мошенников, которые начали предлагать продлить срок хранения заказов на маркетплейсах, выяснило РИА Новости.
В одной из жалоб россиянка обращает внимание, что собеседник, позвонивший с неизвестного номера, указал ей на истечение срока хранения заказа на одной из онлайн-площадок, которой она никогда не пользовалась.
Еще одна жалоба касается якобы начисления пени за заказ, который не забрали вовремя.
"По мере разговора женщина начала злиться, кричать, угрожать", - рассказала россиянка.
Покупка в интернете - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах
Криминал
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
