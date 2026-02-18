https://ria.ru/20260218/moshenniki-2075207238.html
Мошенники стали предлагать продлить срок хранения заказов
Россияне стали жаловаться на мошенников, которые начали предлагать продлить срок хранения заказов на маркетплейсах, выяснило РИА Новости.
Россияне жалуются на мошенников, предлагающих продлить срок хранения заказов
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россияне стали жаловаться на мошенников, которые начали предлагать продлить срок хранения заказов на маркетплейсах, выяснило РИА Новости.
В одной из жалоб россиянка обращает внимание, что собеседник, позвонивший с неизвестного номера, указал ей на истечение срока хранения заказа на одной из онлайн-площадок, которой она никогда не пользовалась.
Еще одна жалоба касается якобы начисления пени за заказ, который не забрали вовремя.
"По мере разговора женщина начала злиться, кричать, угрожать", - рассказала россиянка.