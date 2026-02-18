В Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почти 30-градусные морозы ударили в Подмосковье в ночь на среду, эта температура может сохраниться утром в отдельных районах региона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.