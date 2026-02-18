https://ria.ru/20260218/moroz-2075111624.html
В Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы
В Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы
Почти 30-градусные морозы ударили в Подмосковье в ночь на среду, эта температура может сохраниться утром в отдельных районах региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2026
