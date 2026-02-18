Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 18.02.2026 (обновлено: 07:59 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/moroz-2075111624.html
В Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы
В Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы - РИА Новости, 18.02.2026
В Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы
Почти 30-градусные морозы ударили в Подмосковье в ночь на среду, эта температура может сохраниться утром в отдельных районах региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T07:44:00+03:00
2026-02-18T07:59:00+03:00
московская область (подмосковье)
коломна
евгений тишковец
зарайск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067837267_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_aca8674d85ae3a00914f3999c2f9123f.jpg
https://ria.ru/20260217/sinoptiki-2074985451.html
московская область (подмосковье)
коломна
зарайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067837267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc26747cbf9575c7f440a0e8b834663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), коломна, евгений тишковец, зарайск
Московская область (Подмосковье), Коломна, Евгений Тишковец, Зарайск
В Подмосковье в ночь на среду ударили почти 30-градусные морозы

Тишковец рассказал о 30-градусных морозах в Подмосковье в ночь на среду

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили во время мороза
Автомобили во время мороза - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобили во время мороза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почти 30-градусные морозы ударили в Подмосковье в ночь на среду, эта температура может сохраниться утром в отдельных районах региона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью, в условиях антициклональной малооблачной погоды, столбик минимального термометра на московской опорной метеостанции ВДНХ к 06.00 опустился до минус 18,7, на Балчуге - минус 12,5, в Тушино - минус 20,8. В Подмосковье ударили крепкие морозы. Самая низкая температура зафиксирована на юге региона - в Серебряных Прудах минус 29,5", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что на востоке, в Черустях, зафиксирована температура минус 29,3. Очень холодно в Зарайске - минус 29,1, Коломне - минус 27,7, Мелихово - минус 26,7, Клину - минус 26,2.
"Охлаждение воздуха продолжится до восхода солнца - 07.47, а значит, в отдельных районах Московской области сохраняется вероятность 30-градусного мороза", - уточнил Тишковец.
В парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Россию накроют ледяные дожди и "снежные удары", обещают синоптики
Вчера, 16:56
 
Московская область (Подмосковье)КоломнаЕвгений ТишковецЗарайск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала