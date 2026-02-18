Бурятский Дед Мороз рассказал, как отличить добро и зло

УЛАН-УДЭ, 18 фев - РИА Новости. Бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн (Белый старец) рассказал РИА Новости, как отличить добро и зло в современном мире: нужно задавать себе вопрос - хотелось бы мне, чтобы так поступили со мной.

Вера в Белого старца появилась в древние времена - примерно 2,5 тысячи лет назад. Он - хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Убгэн стал буддийским божеством. Без его фигуры не обходится празднование Сагаалгана - буддийского Нового года, который в этом году наступит 18 февраля.

"Есть хороший способ для каждого ребенка и каждого человека вообще: прежде чем что-то сделать, подумать, а хотел бы я, чтобы кто-то это сделал по отношению ко мне? Если ваш ответ "да", то это доброе начинание, ведь самому себе что-то плохое мы никогда не хотим пожелать", - рассказал он.

При этом он отметил, что если ответ "нет", нужно начать медленно и глубоко дышать десять раз, на каждый раз загибая пальцы. "Звучит, может быть, просто и даже смешно. Но на самом деле, это буддийская практика медитации и обретения спокойствия. Когда вы спокойны, тогда в ваш ум приходят только положительные мысли и добрые эмоции", - подчеркнул Белый старец.

Сагаалган - один из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.