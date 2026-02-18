Рейтинг@Mail.ru
Молдавские социалисты потребовали отставки министра обороны - РИА Новости, 18.02.2026
21:49 18.02.2026
Молдавские социалисты потребовали отставки министра обороны
Молдавские социалисты потребовали отставки министра обороны - РИА Новости, 18.02.2026
Молдавские социалисты потребовали отставки министра обороны
Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в среду потребовала отставки министра обороны Анатолия Носатого из-за кризиса в армии, сообщила... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
молдавия
нато
псрм
молдавия
В мире, Молдавия, НАТО, ПСРМ
Молдавские социалисты потребовали отставки министра обороны

Соцпартия Молдавии потребовала отставки министра обороны из-за кризиса в армии

© Sputnik / OsmatescoМинистерство обороны Молдавии
Министерство обороны Молдавии
© Sputnik / Osmatesco
Министерство обороны Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в среду потребовала отставки министра обороны Анатолия Носатого из-за кризиса в армии, сообщила пресс-служба партии.
«

"Депутаты ПСРМ потребовали отставки министра обороны из-за кризиса в армии. Они раскритиковали состояние Национальной армии Молдавии, отметив серьезные проблемы относительно стратегического направления, финансовой устойчивости и внутреннего состояния вооруженных сил. Недавние случаи самоубийств среди военных свидетельствуют о системных проблемах, отсутствии психологической поддержки и жесткой институциональной культуре", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Соцпартии.

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Молдавия превращается в демографическую пустыню, заявил депутат
7 июля 2025, 16:39
Социалисты подчеркнули, что, несмотря на конституционный статус нейтралитета Молдавии, наблюдается постепенное увеличение военного бюджета и "неясная доктринальная переориентация", которая не обсуждалась публично и не имеет национального консенсуса по модели обороны. Оппозиция считает, модернизация армии необходима, но без четкой стратегической концепции она рискует превратиться в дорогой лозунг.
В Соцпартии отметили, что при ограниченных ресурсах страны, сталкивающейся с миграцией, социальным давлением и недофинансированной инфраструктурой, рост военных расходов должен быть прозрачным и строго обоснованным. В частности, выделение 1% ВВП на оборону без ясной оценки рисков и выгод может восприниматься как несбалансированная приоритетность по сравнению с социальными нуждами.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Молдавии планируют сформировать добровольный военный резерв
12 декабря 2025, 11:25
 
