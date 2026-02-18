Молдавские социалисты потребовали отставки министра обороны

КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в среду потребовала отставки министра обороны Анатолия Носатого из-за кризиса в армии, сообщила пресс-служба партии.

« "Депутаты ПСРМ потребовали отставки министра обороны из-за кризиса в армии. Они раскритиковали состояние Национальной армии Молдавии, отметив серьезные проблемы относительно стратегического направления, финансовой устойчивости и внутреннего состояния вооруженных сил. Недавние случаи самоубийств среди военных свидетельствуют о системных проблемах, отсутствии психологической поддержки и жесткой институциональной культуре", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Соцпартии.

Социалисты подчеркнули, что, несмотря на конституционный статус нейтралитета Молдавии, наблюдается постепенное увеличение военного бюджета и "неясная доктринальная переориентация", которая не обсуждалась публично и не имеет национального консенсуса по модели обороны. Оппозиция считает, модернизация армии необходима, но без четкой стратегической концепции она рискует превратиться в дорогой лозунг.

В Соцпартии отметили, что при ограниченных ресурсах страны, сталкивающейся с миграцией, социальным давлением и недофинансированной инфраструктурой, рост военных расходов должен быть прозрачным и строго обоснованным. В частности, выделение 1% ВВП на оборону без ясной оценки рисков и выгод может восприниматься как несбалансированная приоритетность по сравнению с социальными нуждами.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.