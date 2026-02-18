Рейтинг@Mail.ru
Молдавия живет в условиях нескончаемых выборов, заявил эксперт - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/moldavija-2075264209.html
Молдавия живет в условиях нескончаемых выборов, заявил эксперт
Молдавия живет в условиях нескончаемых выборов, заявил эксперт - РИА Новости, 18.02.2026
Молдавия живет в условиях нескончаемых выборов, заявил эксперт
Молдавия вынуждена жить в условиях нескончаемых избирательных кампаний, чтобы партия власти могла пускать местным жителям пыль в глаза и озвучивать новые... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:17:00+03:00
2026-02-18T17:17:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee66d6c00705800c4e0107ef6feaf68d.jpg
https://ria.ru/20260217/moldaviya-2074849869.html
https://ria.ru/20260216/moldaviya-2074676251.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b16fe0e760a4b2339ad23a3ed374f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавия живет в условиях нескончаемых выборов, заявил эксперт

Эксперт Чуря: молдавские власти пускают людям пыль в глаза

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Молдавия вынуждена жить в условиях нескончаемых избирательных кампаний, чтобы партия власти могла пускать местным жителям пыль в глаза и озвучивать новые лозунги, скрывая за ними провалы, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
"Если мы посмотрим на события в Молдавии за последние годы, то окажется, что каждый год в стране проходят выборы - президентские, парламентские, местные, выборы в Гагаузии, все эти процессы идут по кругу, политическая реклама не сходит с экранов, а люди спорят только о рейтингах своих фаворитов. Это способ пустить людям пыль в глаза, чтобы они забыли о провалах власти", - заявил Чуря.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Молдавию может разорвать на части при режиме Санду, предупредил Додон
17 февраля, 07:04
По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" рассчитывает получить полный контроль над страной. После победы Майи Санду на выборах президента, после лидерства ПДС во время избрания парламента, политсила мечтает взять под контроль мэрию Кишинева, а также отвоевать управление Гагаузской автономией, полагает Чуря. При этом, как отмечает аналитик, отчеты о работе правительства и парламента поменяются очередными предвыборными лозунгами.
Он полагает, что давление на оппозицию с каждым годом будет лишь усилится, пока ПДС не достигнет цели по абсолютной монополизации власти.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Стояногло рассказал, при каком условии Молдавия станет благополучной
16 февраля, 13:30
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала