Молдавия живет в условиях нескончаемых выборов, заявил эксперт

КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Молдавия вынуждена жить в условиях нескончаемых избирательных кампаний, чтобы партия власти могла пускать местным жителям пыль в глаза и озвучивать новые лозунги, скрывая за ними провалы, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.

Он полагает, что давление на оппозицию с каждым годом будет лишь усилится, пока ПДС не достигнет цели по абсолютной монополизации власти.