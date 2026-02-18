Молдавия живет в условиях нескончаемых выборов, заявил эксперт

КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Молдавия вынуждена жить в условиях нескончаемых избирательных кампаний, чтобы партия власти могла пускать местным жителям пыль в глаза и озвучивать новые лозунги, скрывая за ними провалы, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
"Если мы посмотрим на события в Молдавии за последние годы, то окажется, что каждый год в стране проходят выборы - президентские, парламентские, местные, выборы в Гагаузии, все эти процессы идут по кругу, политическая реклама не сходит с экранов, а люди спорят только о рейтингах своих фаворитов. Это способ пустить людям пыль в глаза, чтобы они забыли о провалах власти", - заявил Чуря.
По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" рассчитывает получить полный контроль над страной. После победы Майи Санду на выборах президента, после лидерства ПДС во время избрания парламента, политсила мечтает взять под контроль мэрию Кишинева, а также отвоевать управление Гагаузской автономией, полагает Чуря. При этом, как отмечает аналитик, отчеты о работе правительства и парламента поменяются очередными предвыборными лозунгами.
Он полагает, что давление на оппозицию с каждым годом будет лишь усилится, пока ПДС не достигнет цели по абсолютной монополизации власти.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Стояногло рассказал, при каком условии Молдавия станет благополучной
16 февраля, 13:30