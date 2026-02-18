Молдавия теряет способность обеспечивать себя продуктами, заявил Филат

КИШИНЕВ, 18 фев – РИА Новости. Молдавия теряет способность обеспечивать себя базовыми продуктами питания и все больше зависит от поставок из за рубежа, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

"Рост молдавского экспорта в 2025 году во многом носит иллюзорный характер, поскольку обеспечен сырьем, а не переработкой, и сопровождается сокращением внутренних производственных мощностей и ростом продовольственного импорта. Молдова теряет способность обеспечивать себя базовыми продуктами питания и все больше зависит от поставок из за рубежа", - написал политик в своем Telegram-канале .

"Если двадцать лет назад Молдова преимущественно экспортировала переработанную пищевую продукцию, а доля сельскохозяйственного сырья не превышала 25–30% агропромышленного экспорта, то сегодня ситуация изменилась кардинально. Мы почти полностью экспортируем сырьё и импортируем готовые продукты питания", - добавил он.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%.В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.