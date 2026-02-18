Рейтинг@Mail.ru
Молдавия теряет способность обеспечивать себя продуктами, заявил Филат - РИА Новости, 18.02.2026
16:03 18.02.2026
Молдавия теряет способность обеспечивать себя продуктами, заявил Филат
Молдавия теряет способность обеспечивать себя продуктами, заявил Филат - РИА Новости, 18.02.2026
Молдавия теряет способность обеспечивать себя продуктами, заявил Филат
Молдавия теряет способность обеспечивать себя базовыми продуктами питания и все больше зависит от поставок из за рубежа, заявил экс-премьер республики, лидер... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:03:00+03:00
2026-02-18T16:03:00+03:00
в мире
молдавия
украина
владимир филат
либерально-демократическая партия молдавии
молдавия
украина
в мире, молдавия, украина, владимир филат, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, Молдавия, Украина, Владимир Филат, Либерально-демократическая партия Молдавии
Молдавия теряет способность обеспечивать себя продуктами, заявил Филат

Филат: Молдавия теряет способность обеспечивать себя базовыми продуктами питания

© Sputnik / Miroslav RotariВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Sputnik / Miroslav Rotari
Влад Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 фев – РИА Новости. Молдавия теряет способность обеспечивать себя базовыми продуктами питания и все больше зависит от поставок из за рубежа, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
«

"Рост молдавского экспорта в 2025 году во многом носит иллюзорный характер, поскольку обеспечен сырьем, а не переработкой, и сопровождается сокращением внутренних производственных мощностей и ростом продовольственного импорта. Молдова теряет способность обеспечивать себя базовыми продуктами питания и все больше зависит от поставок из за рубежа", - написал политик в своем Telegram-канале.

Влад Филат - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Филат объяснил, почему экономика Молдавии находится ниже уровня 2021 года
16 февраля, 11:33
Экс премьер подчеркнул, что тревожная динамика наблюдается практически по всем показателям.
«
"Если двадцать лет назад Молдова преимущественно экспортировала переработанную пищевую продукцию, а доля сельскохозяйственного сырья не превышала 25–30% агропромышленного экспорта, то сегодня ситуация изменилась кардинально. Мы почти полностью экспортируем сырьё и импортируем готовые продукты питания", - добавил он.
Экс-премьер подчеркнул, что из 228 миллионов долларов прироста 224 миллиона обеспечены увеличением экспорта подсолнечника и рапса. При этом отрицательное сальдо внешней торговли продовольствием достигло 270 миллионов долларов, а совокупный дефицит торгового баланса вырос до 7,1 миллиарда долларов против 2,9 миллиарда пять лет назад. "Импорт продовольствия, фруктов и овощей сформировал около 400 миллионов долларов прироста торгового дефицита. Молдова не производит в достаточном объеме традиционные продукты для внутреннего потребления. Мы массово импортируем продукцию, в том числе с Украины - страны, находящейся в состоянии войны", – написал он.
Филат привел пример молочной отрасли, отметив, что до 2022 года ежегодный объем производства и потребления скоропортящейся молочной продукции составлял около 120 тысяч тонн. "К 2025 году внутреннее производство сократилось до менее чем 70 тысяч тонн, а импорт превысил 50 тысяч тонн, преимущественно за счёт поставок с Украины", – констатировал политик.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%.В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Филат обвинил молдавские власти в ограничении свободы слова
17 февраля, 15:02
 
В миреМолдавияУкраинаВладимир ФилатЛиберально-демократическая партия Молдавии
 
 
