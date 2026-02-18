Рейтинг@Mail.ru
Россиянам, освобожденным из колл-центров в Мьянме, не грозит суд - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/mjanma-2075097090.html
Россиянам, освобожденным из колл-центров в Мьянме, не грозит суд
Россиянам, освобожденным из колл-центров в Мьянме, не грозит суд - РИА Новости, 18.02.2026
Россиянам, освобожденным из колл-центров в Мьянме, не грозит суд
Россиянам, освобожденным совместными усилиями дипломатов РФ и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннических колл-центров, расположенных на... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T03:11:00+03:00
2026-02-18T03:11:00+03:00
в мире
таиланд
мьянма
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564439481_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_d6effe8bf6dc85a230905c394c97a09b.jpg
https://ria.ru/20260203/myanma-2071887183.html
https://ria.ru/20251217/mjanma-2062614195.html
https://ria.ru/20251013/mjanma-2047882573.html
таиланд
мьянма
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564439481_36:0:2656:1965_1920x0_80_0_0_66f6af7e452df9c72222b89806a2b8ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, мьянма, россия
В мире, Таиланд, Мьянма, Россия
Россиянам, освобожденным из колл-центров в Мьянме, не грозит суд

Посол Томихин: вызволенным из колл-центров россиянам не грозит суд в Таиланде

© AP Photo / Gemunu AmarasingheПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Полиция в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 18 фев – РИА Новости. Россиянам, освобожденным совместными усилиями дипломатов РФ и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннических колл-центров, расположенных на пограничной с Таиландом территории Мьянмы, в Таиланде не грозит судебное преследование, и им после возвращения на родину не запрещен въезд в Таиланд, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин.
"Наших граждан (освобожденных из колл-центров и переданных российским дипломатам на границе Мьянмы и Таиланда – ред.) не депортировали, они получали статус жертв торговли людьми, что давало им иммунитет от судебного преследования в Таиланде и от внесения в черные списки с запретом на посещение Таиланда в будущем. Их на границе встречали сотрудники посольства и потом провожали в аэропорту", - сообщил агентству глава российской дипмиссии.
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
3 февраля, 11:29
Он отметил эффективный и дружеский алгоритм взаимодействия между посольством РФ в Бангкоке и властями Таиланда и Мьянмы по вызволению россиян из колл-центров.
"Должен сказать, что у нас сложился достаточно эффективный и очень дружеский алгоритм взаимодействия по вызволению наших граждан из мошеннических колл-центров. У нас сложилось сотрудничество с министерством иностранных дел Таиланда, с полицией, вооруженными силами Таиланда и посольством Мьянмы в Бангкоке", - сообщил Томихин.
Посол рассказал агентству, что, как правило, когда сотрудники российской дипмиссии, работающие на консульском направлении, получают информацию о присутствии того или иного гражданина РФ в районе Мьянмы, где расположены колл-центры, и посольство получает сигнал о том, что этот гражданин или гражданка очень хочет вернуться на родину, начинают совместно с таиландскими и мьянманскими партнерами готовить освобождение этого россиянина или россиянки.
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Мьянме ведутся поиски россиян, удерживаемых в колл-центрах
17 декабря 2025, 13:22
"Мы начинаем прорабатывать спецоперацию по вызволению нашего соотечественника, можно сказать, из плена в колл-центре", - сказал глава российской дипмиссии в Таиланде.
Посол отметил, что за весь прошлый год такого рода спецопераций было проведено 6 или 7, и они прошли успешно.
"Несколько дней назад в результате такой же операции была освобождена из мошеннического колл-центра еще одна гражданка России", - подытожил Томихин.
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Освобожденным из рабства в Мьянме россиянам не грозит депортация
13 октября 2025, 08:09
 
В миреТаиландМьянмаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала