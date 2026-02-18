Россиянам, освобожденным из колл-центров в Мьянме, не грозит суд

БАНГКОК, 18 фев – РИА Новости. Россиянам, освобожденным совместными усилиями дипломатов РФ и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы из мошеннических колл-центров, расположенных на пограничной с Таиландом территории Мьянмы, в Таиланде не грозит судебное преследование, и им после возвращения на родину не запрещен въезд в Таиланд, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин.
"Наших граждан (освобожденных из колл-центров и переданных российским дипломатам на границе Мьянмы и Таиланда – ред.) не депортировали, они получали статус жертв торговли людьми, что давало им иммунитет от судебного преследования в Таиланде и от внесения в черные списки с запретом на посещение Таиланда в будущем. Их на границе встречали сотрудники посольства и потом провожали в аэропорту", - сообщил агентству глава российской дипмиссии.
"Должен сказать, что у нас сложился достаточно эффективный и очень дружеский алгоритм взаимодействия по вызволению наших граждан из мошеннических колл-центров. У нас сложилось сотрудничество с министерством иностранных дел Таиланда, с полицией, вооруженными силами Таиланда и посольством Мьянмы в Бангкоке", - сообщил Томихин.
Посол рассказал агентству, что, как правило, когда сотрудники российской дипмиссии, работающие на консульском направлении, получают информацию о присутствии того или иного гражданина РФ в районе Мьянмы, где расположены колл-центры, и посольство получает сигнал о том, что этот гражданин или гражданка очень хочет вернуться на родину, начинают совместно с таиландскими и мьянманскими партнерами готовить освобождение этого россиянина или россиянки.
"Мы начинаем прорабатывать спецоперацию по вызволению нашего соотечественника, можно сказать, из плена в колл-центре", - сказал глава российской дипмиссии в Таиланде.
Посол отметил, что за весь прошлый год такого рода спецопераций было проведено 6 или 7, и они прошли успешно.
"Несколько дней назад в результате такой же операции была освобождена из мошеннического колл-центра еще одна гражданка России", - подытожил Томихин.
