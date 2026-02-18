https://ria.ru/20260218/mintsifra-2075218063.html
Законопроект о регулировании ИИ внесут в Госдуму, заявил Шадаев
Законопроект о регулировании ИИ внесут в Госдуму, заявил Шадаев - РИА Новости, 18.02.2026
Законопроект о регулировании ИИ внесут в Госдуму, заявил Шадаев
Минцифры России рассчитывает, что законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) будет внесен в Госдуму в ближайшее время, заявил глава... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:50:00+03:00
2026-02-18T14:50:00+03:00
2026-02-18T14:50:00+03:00
россия
максут шадаев
дмитрий григоренко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
https://ria.ru/20260217/nauka-2074968648.html
https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074228406.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_095455da796bb04a97d8408642653a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максут шадаев, дмитрий григоренко, госдума рф
Россия, Максут Шадаев, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
Законопроект о регулировании ИИ внесут в Госдуму, заявил Шадаев
Шадаев: законопроект о регулировании ИИ внесут в Госдуму в ближайшее время
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минцифры России рассчитывает, что законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) будет внесен в Госдуму в ближайшее время, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Я думаю, что в ближайшее время законопроект будет внесен. На этой сессии", - сообщил министр, комментируя сроки внесения законопроекта о регулировании ИИ в Госдуму
.
По его словам, законопроект будет представлен, когда будет выработана единая позиция по документу.
Ранее, в начале февраля, в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко
сообщили, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, в первую очередь будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность, использование ИИ в отраслях, а также формирование понятийного аппарата, чтобы устранить неоднозначность трактовок.
Там объясняли, что ключевой задачей является предотвращение рисков от применения ИИ в "чувствительных" сферах. В их числе - здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.
Тогда же в аппарате рассказали РИА Новости, что законопроект может быть представлен в правительство РФ до конца февраля.