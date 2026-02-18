Законопроект о регулировании ИИ внесут в Госдуму, заявил Шадаев

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минцифры России рассчитывает, что законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) будет внесен в Госдуму в ближайшее время, заявил глава министерства Максут Шадаев.

"Я думаю, что в ближайшее время законопроект будет внесен. На этой сессии", - сообщил министр, комментируя сроки внесения законопроекта о регулировании ИИ в Госдуму

По его словам, законопроект будет представлен, когда будет выработана единая позиция по документу.

Ранее, в начале февраля, в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, в первую очередь будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность, использование ИИ в отраслях, а также формирование понятийного аппарата, чтобы устранить неоднозначность трактовок.

Там объясняли, что ключевой задачей является предотвращение рисков от применения ИИ в "чувствительных" сферах. В их числе - здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.