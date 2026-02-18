Рейтинг@Mail.ru
Минтруд объяснил, как можно разделить отпуск - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/mintrud-2075094494.html
Минтруд объяснил, как можно разделить отпуск
Минтруд объяснил, как можно разделить отпуск - РИА Новости, 18.02.2026
Минтруд объяснил, как можно разделить отпуск
Работник может разделить свой ежегодный отпуск на любое количество частей, но одна из них обязательно должна составлять 14 дней, следует из документов Минтруда... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T02:44:00+03:00
2026-02-18T02:44:00+03:00
общество
отпуск
работа
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772162568_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_e0c84905e4e932fbbb55fb63f05ee609.jpg
https://ria.ru/20260211/otpusk-2073553309.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772162568_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a03ececc56bba619c873b6f6944de653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, отпуск, работа, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Общество, Отпуск, Работа, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
Минтруд объяснил, как можно разделить отпуск

В Минтруде предупредили, что один из отпусков в году должен длиться 14 дней

© Depositphotos.com / VadymvdrobotРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Depositphotos.com / Vadymvdrobot
Рабочее место. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Работник может разделить свой ежегодный отпуск на любое количество частей, но одна из них обязательно должна составлять 14 дней, следует из документов Минтруда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, один период отпуска работника за весь год должен непрерывно длиться в течение 14 календарных дней. Оставшиеся дни можно делить как угодно, нужно только достичь соглашения по этому вопросу с работодателем.
Уточняется, что график отпусков на следующий год утверждается работодателем не позднее, чем за две недели до его наступления.
Согласно трудовому кодексу, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней.
Шляпа и очки, оставленные у бассейна - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Госдуме объяснили, почему нельзя копить дни отпуска
11 февраля, 03:48
 
ОбществоОтпускРаботаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала