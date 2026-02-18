Минтруд объяснил, как можно разделить отпуск

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Работник может разделить свой ежегодный отпуск на любое количество частей, но одна из них обязательно должна составлять 14 дней, следует из документов Минтруда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, один период отпуска работника за весь год должен непрерывно длиться в течение 14 календарных дней. Оставшиеся дни можно делить как угодно, нужно только достичь соглашения по этому вопросу с работодателем.

Уточняется, что график отпусков на следующий год утверждается работодателем не позднее, чем за две недели до его наступления.