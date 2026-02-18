Рейтинг@Mail.ru
В Минске прокомментировали санкции Зеленского против Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2026
12:39 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/minsk-2075168476.html
В Минске прокомментировали санкции Зеленского против Лукашенко
в мире
белоруссия
венгрия
словакия
владимир зеленский
александр лукашенко
виктор орбан
вооруженные силы украины
в мире, белоруссия, венгрия, словакия, владимир зеленский, александр лукашенко, виктор орбан, вооруженные силы украины
В мире, Белоруссия, Венгрия, Словакия, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
В Минске прокомментировали санкции Зеленского против Лукашенко

Депутат Шпаковский: Зеленский по-хамски атакует лидеров соседних государств

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне ухудшения ситуации "в хамской манере криворожской дипломатии" атакует национально ориентированных лидеров, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Александр Шпаковский, комментируя введение Зеленским санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"На фоне ухудшающегося положения вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения, на фоне ухудшающейся ситуации внутри украинского государства, в первую очередь масштабного энергетического кризиса, сложной ситуации в экономике, тех тоталитарных мер, которые предпринимает киевский режим для спасения политической верхушки, - я имею в виду фактически объявленную охоту на людей, на мужчин призывного возраста с целью их отправки на фронт для того, чтобы попытаться продлить агонию нынешней украинской власти, - Зеленский активно, в привычной уже хамской манере криворожской дипломатии, пытается атаковать национально ориентированных лидеров соседних государств", - сказал Шпаковский.
По его словам, эти выпады Зеленского направлены не только в адрес Лукашенко, но и лидера Венгрии Виктора Орбана, и премьера Словакии Роберта Фицо.
Делегации из Европы пригласили в Женеву по просьбе Зеленского, пишут СМИ
