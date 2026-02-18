В Минске прокомментировали санкции Зеленского против Лукашенко

МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне ухудшения ситуации "в хамской манере криворожской дипломатии" атакует национально ориентированных лидеров, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Александр Шпаковский, комментируя введение Зеленским санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.