Минобороны предложило издать пособие по геополитике для призывников

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Издание учебного пособия "Разоблачение агрессивных западных геополитических взглядов" для школ, колледжей и вузов целесообразно в целях воспитания призывной молодежи, говорится в статье издаваемого Военным университетом имени князя Александра Невского Минобороны России (ВУМО) журнала Издание учебного пособия "Разоблачение агрессивных западных геополитических взглядов" для школ, колледжей и вузов целесообразно в целях воспитания призывной молодежи, говорится в статье издаваемого Военным университетом имени князя Александра Невского Минобороны России (ВУМО) журнала "Военный академический журнал" , с которой ознакомилось РИА Новости.

"В целях эффективного применения геополитических знаний в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, призывной молодежи было бы целесообразным … Минобрнауки, Минпросвещения поручить подготовить и издать учебно-методическое пособие для школ, колледжей, техникумов, вузов "Разоблачение агрессивных западных геополитических взглядов", - говорится в статье за авторством преподавателя ВУМО генерал-майора запаса Андрея Филатова.

Как поясняет автор, стремление сформировать у граждан России чувство исторической вины за имперское и советское прошлое является основным нарративом пропаганды европейских и американских элит в попытке добиться морального превосходства в условиях открытого противостояния с Россией.

В этой связи, по мнению преподавателя ВУМО, одним из важных направлений защиты исторической памяти, самобытности народа и суверенности государственных решений, является разоблачение, критический анализ экспансионистских геополитических доктрин и идей, детерминировавших практическую реализацию дипломатических инициатив США, Великобритании и их союзников.