Минобороны предложило издать пособие по геополитике для призывников - РИА Новости, 18.02.2026
03:32 18.02.2026
Минобороны предложило издать пособие по геополитике для призывников
Минобороны предложило издать пособие по геополитике для призывников - РИА Новости, 18.02.2026
Минобороны предложило издать пособие по геополитике для призывников
Издание учебного пособия "Разоблачение агрессивных западных геополитических взглядов" для школ, колледжей и вузов целесообразно в целях воспитания призывной... РИА Новости, 18.02.2026
общество
россия
сша
великобритания
андрей филатов
общество, россия, сша, великобритания, андрей филатов
Общество, Россия, США, Великобритания, Андрей Филатов
Минобороны предложило издать пособие по геополитике для призывников

Генерал Филатов предложил создать пособие по западным геополитическим взглядам

Построение призывников
Построение призывников - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Денис Гуков
Перейти в медиабанк
Построение призывников. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Издание учебного пособия "Разоблачение агрессивных западных геополитических взглядов" для школ, колледжей и вузов целесообразно в целях воспитания призывной молодежи, говорится в статье издаваемого Военным университетом имени князя Александра Невского Минобороны России (ВУМО) журнала "Военный академический журнал", с которой ознакомилось РИА Новости.
"В целях эффективного применения геополитических знаний в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, призывной молодежи было бы целесообразным … Минобрнауки, Минпросвещения поручить подготовить и издать учебно-методическое пособие для школ, колледжей, техникумов, вузов "Разоблачение агрессивных западных геополитических взглядов", - говорится в статье за авторством преподавателя ВУМО генерал-майора запаса Андрея Филатова.
Как поясняет автор, стремление сформировать у граждан России чувство исторической вины за имперское и советское прошлое является основным нарративом пропаганды европейских и американских элит в попытке добиться морального превосходства в условиях открытого противостояния с Россией.
В этой связи, по мнению преподавателя ВУМО, одним из важных направлений защиты исторической памяти, самобытности народа и суверенности государственных решений, является разоблачение, критический анализ экспансионистских геополитических доктрин и идей, детерминировавших практическую реализацию дипломатических инициатив США, Великобритании и их союзников.
Военный университет имени князя Александра Невского Минобороны России является многопрофильной военной образовательной организацией, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных сил Российской Федерации. В нем ведется подготовка военных кадров по пяти направлениям: военно-гуманитарному, военно-юридическому, военно-филологическому, военно-дирижерскому и военно-финансовому.
ОбществоРоссияСШАВеликобританияАндрей Филатов
 
 
