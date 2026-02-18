Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 18.02.2026 (обновлено: 10:45 18.02.2026)
В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах
В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах - РИА Новости, 18.02.2026
В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах
Два мирных жителя Херсонской области погибли за последние сутки, оба подорвались на минах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.02.2026
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
происшествия
новая каховка
херсонская область
новая каховка
херсонская область , владимир сальдо, происшествия, новая каховка
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Происшествия, Новая Каховка
В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах

В Херсонской области два человека за сутки погибли при подрыве на мине

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивотанковая мина, установленная ВСУ
Противотанковая мина, установленная ВСУ
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Противотанковая мина, установленная ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области погибли за последние сутки, оба подорвались на минах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вследствие террористических атак киевского режима за последние 24 часа погибли два мирных жителя. В селе Подлесное Алешкинского района в результате подрыва на мине погиб мужчина 1968 года рождения. В Алешках при подрыве на мине погиб мужчина. Личность погибшего устанавливается" , - написал губернатор в своем канале на платформе Мах.
В Новой Каховке обстрелами повреждены три многоквартирных жилых дома, а также газопроводы низкого давления, жертв и пострадавших нет, добавил губернатор.
По его словам, в селах Плодовое и Преображенка повреждены частные жилые дома.
Вражеским обстрелам подверглись также Алешки, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Новая Збурьевка, Саги и Таврийск, заключил Сальдо.
Осколки беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Афипском на Кубани продолжают работы по разминированию БПЛА
21 января, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияНовая Каховка
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
