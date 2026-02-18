https://ria.ru/20260218/mina-2075132668.html
В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах
В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах - РИА Новости, 18.02.2026
В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах
Два мирных жителя Херсонской области погибли за последние сутки, оба подорвались на минах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:27:00+03:00
2026-02-18T10:27:00+03:00
2026-02-18T10:45:00+03:00
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
происшествия
новая каховка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824154408_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_922342a905135ede8766a8bc4d94679f.jpg
https://ria.ru/20260121/kuban-2069283513.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824154408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7019e51eac61c42bc68ad6d00abbaf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, происшествия, новая каховка
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Происшествия, Новая Каховка
В Херсонской области два человека погибли, подорвавшись на минах
В Херсонской области два человека за сутки погибли при подрыве на мине
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области погибли за последние сутки, оба подорвались на минах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вследствие террористических атак киевского режима за последние 24 часа погибли два мирных жителя. В селе Подлесное Алешкинского района в результате подрыва на мине погиб мужчина 1968 года рождения. В Алешках при подрыве на мине погиб мужчина. Личность погибшего устанавливается" , - написал губернатор в своем канале
на платформе Мах.
В Новой Каховке
обстрелами повреждены три многоквартирных жилых дома, а также газопроводы низкого давления, жертв и пострадавших нет, добавил губернатор.
По его словам, в селах Плодовое и Преображенка повреждены частные жилые дома.
Вражеским обстрелам подверглись также Алешки, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Новая Збурьевка, Саги и Таврийск, заключил Сальдо.