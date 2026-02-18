Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост при губернаторе - РИА Новости, 18.02.2026
Тульская область
Тульская область
 
23:19 18.02.2026
Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост при губернаторе
Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост при губернаторе - РИА Новости, 18.02.2026
Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост при губернаторе
Глава Тульской области Дмитрий Миляев предложил рассмотреть вопрос о создании совета сельских старост при губернаторе, который станет дополнительным каналом... РИА Новости, 18.02.2026
тульская область
новомосковск (тульская область)
Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост при губернаторе

Глава Тульской области провел встречу со старостами и руководителями ТОС

© Фото : Министерство массовых коммуникаций Тульской областиДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Министерство массовых коммуникаций Тульской области
Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Тульской области Дмитрий Миляев предложил рассмотреть вопрос о создании совета сельских старост при губернаторе, который станет дополнительным каналом информации о ходе развития муниципалитетов, сообщает пресс-служба облправительства.
Миляев выступил с этим предложением по итогам встречи в среду в формате прямого диалога с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления (ТОС) региона. В ней участвовали более 400 представителей общественных институтов из шести муниципалитетов: городов Новомосковск и Донской, Киреевского, Ясногорского, Узловского и Веневского районов.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миляев: ПСБ способствует социально-экономическому развитию Тульской области
14 января, 21:08
Губернатор напомнил, что по его поручению будет создана должность внештатного советника по вопросам взаимодействия и работе с сельскими старостами.
Миляев подчеркнул, что генеральный вектор развития регионов, обозначенный президентом России Владимиром Путиным, – национальные проекты. "Одна из ключевых задач для нас - создать такие условия, чтобы всем категориям населения было комфортно жить на территории Тульской области", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Подводя итоги 2025 года, Миляев отметил, что все нацпроекты в Тульской области выполнены в полном объеме, успешно реализуются и региональные программы. В прошлом году было благоустроено почти 300 дворов и 117 общественных пространств, отремонтировано более 300 кровель, капитально отремонтировано 178 единиц лифтового оборудования.
Он указал, что развитие муниципалитетов региона будет продолжено. Программы "Наш район" и "Народный бюджет" помогут решать потребности жителей небольших населенных пунктов Тульской области.
На встрече также шла речь о поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Миляев поблагодарил собравшихся за активную работу в этом направлении и напомнил, что Тульская область – одна большая волонтерская семья.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Миляев рассказал об опыте Тульской области в работе с муниципалитетами
12 февраля, 17:47
 
Тульская область
 
 
