Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост при губернаторе
Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост при губернаторе - РИА Новости, 18.02.2026
Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост при губернаторе
Глава Тульской области Дмитрий Миляев предложил рассмотреть вопрос о создании совета сельских старост при губернаторе, который станет дополнительным каналом... РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Тульской области Дмитрий Миляев предложил рассмотреть вопрос о создании совета сельских старост при губернаторе, который станет дополнительным каналом информации о ходе развития муниципалитетов, сообщает пресс-служба облправительства.
Миляев выступил с этим предложением по итогам встречи в среду в формате прямого диалога с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления (ТОС) региона. В ней участвовали более 400 представителей общественных институтов из шести муниципалитетов: городов Новомосковск и Донской, Киреевского, Ясногорского, Узловского и Веневского районов.
Губернатор напомнил, что по его поручению будет создана должность внештатного советника по вопросам взаимодействия и работе с сельскими старостами.
Миляев подчеркнул, что генеральный вектор развития регионов, обозначенный президентом России Владимиром Путиным, – национальные проекты. "Одна из ключевых задач для нас - создать такие условия, чтобы всем категориям населения было комфортно жить на территории Тульской области", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Подводя итоги 2025 года, Миляев отметил, что все нацпроекты в Тульской области выполнены в полном объеме, успешно реализуются и региональные программы. В прошлом году было благоустроено почти 300 дворов и 117 общественных пространств, отремонтировано более 300 кровель, капитально отремонтировано 178 единиц лифтового оборудования.
Он указал, что развитие муниципалитетов региона будет продолжено. Программы "Наш район" и "Народный бюджет" помогут решать потребности жителей небольших населенных пунктов Тульской области.
На встрече также шла речь о поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Миляев поблагодарил собравшихся за активную работу в этом направлении и напомнил, что Тульская область – одна большая волонтерская семья.