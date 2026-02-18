Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост при губернаторе

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Тульской области Дмитрий Миляев предложил рассмотреть вопрос о создании совета сельских старост при губернаторе, который станет дополнительным каналом информации о ходе развития муниципалитетов, сообщает пресс-служба облправительства.

Миляев выступил с этим предложением по итогам встречи в среду в формате прямого диалога с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления (ТОС) региона. В ней участвовали более 400 представителей общественных институтов из шести муниципалитетов: городов Новомосковск и Донской, Киреевского, Ясногорского, Узловского и Веневского районов.

Губернатор напомнил, что по его поручению будет создана должность внештатного советника по вопросам взаимодействия и работе с сельскими старостами.

Миляев подчеркнул, что генеральный вектор развития регионов, обозначенный президентом России Владимиром Путиным, – национальные проекты. "Одна из ключевых задач для нас - создать такие условия, чтобы всем категориям населения было комфортно жить на территории Тульской области", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Подводя итоги 2025 года, Миляев отметил, что все нацпроекты в Тульской области выполнены в полном объеме, успешно реализуются и региональные программы. В прошлом году было благоустроено почти 300 дворов и 117 общественных пространств, отремонтировано более 300 кровель, капитально отремонтировано 178 единиц лифтового оборудования.

Он указал, что развитие муниципалитетов региона будет продолжено. Программы "Наш район" и "Народный бюджет" помогут решать потребности жителей небольших населенных пунктов Тульской области.