В Подмосковье задержали мужчину, организовавшего общежитие для мигрантов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, организовавшего в шести своих гаражах нелегальное общежитие для мигрантов в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.