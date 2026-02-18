В Подмосковье задержали мужчину, организовавшего общежитие для мигрантов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, организовавшего в шести своих гаражах нелегальное общежитие для мигрантов в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Петрова отметила, что полицейские в ходе мероприятий, направленных на пресечение незаконной миграции, проверили территорию одного из гаражно-строительных кооперативов в Богородском округе.
"В ходе рейда полицейские выявили шесть гаражей, переоборудованных для проживания, в которых проживали семеро граждан одной из стран Средней Азии. В дальнейшем был установлен и задержан собственник гаражей – 58-летний местный житель. Он сдавал помещения мигрантам в аренду с ноября прошлого года, получая по 7 тысяч рублей в месяц с каждого", - сказала она.
За нарушение режима пребывания в России на 7 иностранцев составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, на двоих из них дополнительно составлены протоколы по статье 19.27 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений о месте фактического проживания. Каждый нарушитель оштрафован на 5 тысяч рублей.
"По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ. В отношении собственника гаражей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", - заключила Петрова.