В Подмосковье задержали мужчину, организовавшего общежитие для мигрантов - РИА Новости, 18.02.2026
09:46 18.02.2026
В Подмосковье задержали мужчину, организовавшего общежитие для мигрантов
В Подмосковье задержали мужчину, организовавшего общежитие для мигрантов
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
средняя азия
татьяна петрова
россия
московская область (подмосковье)
средняя азия
происшествия, россия, московская область (подмосковье), средняя азия, татьяна петрова
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Средняя Азия, Татьяна Петрова
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, организовавшего в шести своих гаражах нелегальное общежитие для мигрантов в Подмосковье, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Петрова отметила, что полицейские в ходе мероприятий, направленных на пресечение незаконной миграции, проверили территорию одного из гаражно-строительных кооперативов в Богородском округе.
"В ходе рейда полицейские выявили шесть гаражей, переоборудованных для проживания, в которых проживали семеро граждан одной из стран Средней Азии. В дальнейшем был установлен и задержан собственник гаражей – 58-летний местный житель. Он сдавал помещения мигрантам в аренду с ноября прошлого года, получая по 7 тысяч рублей в месяц с каждого", - сказала она.
За нарушение режима пребывания в России на 7 иностранцев составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, на двоих из них дополнительно составлены протоколы по статье 19.27 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений о месте фактического проживания. Каждый нарушитель оштрафован на 5 тысяч рублей.
"По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ. В отношении собственника гаражей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", - заключила Петрова.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Средняя АзияТатьяна Петрова
 
 
