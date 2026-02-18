Рейтинг@Mail.ru
МИД: делегация России в Женеве имела указания следовать духу Анкориджа
13:59 18.02.2026 (обновлено: 14:10 18.02.2026)
МИД: делегация России в Женеве имела указания следовать духу Анкориджа
МИД: делегация России в Женеве имела указания следовать духу Анкориджа
россия, аляска, в мире, женева (город), мария захарова, переговоры по украине в женеве — 2026
Россия, Аляска, В мире, Женева (город), Мария Захарова, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация на переговорах в Женеве имела четкие указания действовать в рамках пониманий саммита на Аляске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская делегация, которая находится сейчас на переговорах в Женеве, вот эти переговоры, насколько я вижу по сообщениям, только что завершились... тоже имела четкие указания действовать в рамках этого понимания, этих зафиксированных сторонами аспектов. Можно сказать, и договоренности, можно и так сказать, которые были в виде понимания, достигнутого в ходе российско-американского саммита на Аляске", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
Вчера, 12:56
 
РоссияАляскаВ миреЖенева (город)Мария ЗахароваПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
