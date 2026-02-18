https://ria.ru/20260218/mid-2075198553.html
МИД: делегация России в Женеве имела указания следовать духу Анкориджа
МИД: делегация России в Женеве имела указания следовать духу Анкориджа - РИА Новости, 18.02.2026
МИД: делегация России в Женеве имела указания следовать духу Анкориджа
Российская делегация на переговорах в Женеве имела четкие указания действовать в рамках пониманий саммита на Аляске, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:59:00+03:00
2026-02-18T13:59:00+03:00
2026-02-18T14:10:00+03:00
