Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии в адрес России - РИА Новости, 18.02.2026
13:52 18.02.2026 (обновлено: 14:43 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/mid-2075197251.html
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии в адрес России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы главы МИД Эстонии Маргуаса Цахкна в адрес России, заявила, что таким людям за свои слова... РИА Новости, 18.02.2026
россия, эстония, мария захарова
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии в адрес России

Захарова призвала Цахкну отвечать за свои слова после угроз в адрес России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя угрозы главы МИД Эстонии Маргуаса Цахкна в адрес России, заявила, что таким людям за свои слова нужно отвечать.
"Я считаю, что за свои слова такие люди должны отвечать", - заявила Захарова, комментируя заявления главы МИД Эстонии.
В понедельник глава МИД Эстонии пригрозил России ударами и вторжением в случае потенциального конфликта. По словам Цахны, Эстония, Латвия и Литва "отразят любые вторжения", а за этим последует "сокрушительная контратака".
Ранее МИД РФ заявлял, что все прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных к России.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
РоссияЭстонияМария Захарова
 
 
