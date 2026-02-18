https://ria.ru/20260218/mid-2075192286.html
В МИД рассказали об обеспечении топливом вывозных рейсов из Кубы в Россию
В МИД рассказали об обеспечении топливом вывозных рейсов из Кубы в Россию
В МИД рассказали об обеспечении топливом вывозных рейсов из Кубы в Россию
Вопрос об обеспечении топливом вывозных рейсов для туристов с Кубы в Россию решен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2026
