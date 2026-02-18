Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали об обеспечении топливом вывозных рейсов из Кубы в Россию
13:40 18.02.2026 (обновлено: 13:45 18.02.2026)
В МИД рассказали об обеспечении топливом вывозных рейсов из Кубы в Россию
Вопрос об обеспечении топливом вывозных рейсов для туристов с Кубы в Россию решен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2026
россия, куба, мария захарова
Россия, Куба, Мария Захарова
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос об обеспечении топливом вывозных рейсов для туристов с Кубы в Россию решен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, конечно, благодарны кубинским друзьям за то, что даже в такой сложной ситуации они помогли нам сделать все, чтобы минимизировать последствия нехватки энергоносителей для отдыха и пребывания россиян на острове... Решен вопрос об обеспечении... авиационным топливом вывозных рейсов, на которых по завершении отдыха туристы возвращаются в Россию", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россия будет поддерживать Кубу в защите ее безопасности, заявил Лавров
РоссияКубаМария Захарова
 
 
