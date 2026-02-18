МИД оценил стремление Японии присоединиться к военным закупкам для Киева

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стремление Японии присоединиться к механизму НАТО по военным закупкам для Киева еще больше осложнит отношения Москвы с Токио, которые и без того загнаны в состояние глубокой стагнации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.