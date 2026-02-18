Рейтинг@Mail.ru
МИД оценил стремление Японии присоединиться к военным закупкам для Киева
12:58 18.02.2026 (обновлено: 13:47 18.02.2026)
МИД оценил стремление Японии присоединиться к военным закупкам для Киева
МИД оценил стремление Японии присоединиться к военным закупкам для Киева
Стремление Японии присоединиться к механизму НАТО по военным закупкам для Киева еще больше осложнит отношения Москвы с Токио, которые и без того загнаны в...
2026
в мире, россия, япония, киев, нато, токио, мария захарова, сигэру исиба, марк рютте
В мире, Россия, Япония, Киев, НАТО, Токио, Мария Захарова, Сигэру Исиба, Марк Рютте
МИД оценил стремление Японии присоединиться к военным закупкам для Киева

МИД прокомментировал желание Японии присоединиться к военным закупкам для Киева

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стремление Японии присоединиться к механизму НАТО по военным закупкам для Киева еще больше осложнит отношения Москвы с Токио, которые и без того загнаны в состояние глубокой стагнации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы получили сообщения о намерении официального Токио присоединиться к натовскому механизму закупки военного оборудования для киевского режима… Эти шаги еще более осложнят российско-японские отношения, которые стараниями Токио и без того загнаны в состояние глубокой стагнации", - заявила Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.
В апреле прошлого года премьер-министр Японии Сигэру Исиба на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что видит большой потенциал в развитии оборонно-промышленного сотрудничества НАТО и Японии.
В начале февраля телеканал NHK сообщил, что Япония вскоре объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО по приобретению оружия и снаряжения в США и поставкам его на Украину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость
10 февраля, 08:00
 
