МИД прокомментировал заявления о якобы разведывательной активности России
12:08 18.02.2026 (обновлено: 12:20 18.02.2026)
МИД прокомментировал заявления о якобы разведывательной активности России
Заявления норвежских спецслужб о разведывательной активности России в стране вызывают недоумение и наносят серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству между... РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявления норвежских спецслужб о разведывательной активности России в стране вызывают недоумение и наносят серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству между странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вызывают недоумения рассуждения о разведывательной активности России, как они пишут, охватившей, судя по фантазиям норвежских спецслужб, практически все сферы деятельности - будь то работа нашего посольства в Осло, действия научно-исследовательских или рыболовных судов. Везде мерещится норвежским спецслужбам рука Кремля", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что из-за подобных инсинуаций уже был нанесен ущерб двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в том числе в области рыболовства.
Норвегия в июле 2025 года в рамках присоединения к 17 пакету санкций ЕС ввела ограничения на ведение промысла судами, принадлежащими мурманским компаниям "Норебо" и "Мурман Сифуд".
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол Корчунов: Норвегия и НАТО вынашивают планы морской блокады России
16 февраля, 12:00
 
