https://ria.ru/20260218/mid-2075160059.html
МИД прокомментировал заявления о якобы разведывательной активности России
МИД прокомментировал заявления о якобы разведывательной активности России - РИА Новости, 18.02.2026
МИД прокомментировал заявления о якобы разведывательной активности России
Заявления норвежских спецслужб о разведывательной активности России в стране вызывают недоумение и наносят серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству между... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:08:00+03:00
2026-02-18T12:08:00+03:00
2026-02-18T12:20:00+03:00
россия
в мире
осло
норвегия
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260216/korchunov-2074622553.html
россия
осло
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, осло, норвегия, мария захарова, евросоюз
Россия, В мире, Осло, Норвегия, Мария Захарова, Евросоюз
МИД прокомментировал заявления о якобы разведывательной активности России
МИД: заявления о якобы разведывательной активности РФ вызывают недоумения