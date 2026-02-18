МИД прокомментировал заявления о якобы разведывательной активности России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявления норвежских спецслужб о разведывательной активности России в стране вызывают недоумение и наносят серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству между странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что из-за подобных инсинуаций уже был нанесен ущерб двустороннему сотрудничеству в различных сферах, в том числе в области рыболовства.