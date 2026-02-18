Рейтинг@Mail.ru
МИД опроверг информацию норвежских спецслужб о якобы угрозе от России - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 18.02.2026 (обновлено: 12:19 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/mid-2075156848.html
МИД опроверг информацию норвежских спецслужб о якобы угрозе от России
МИД опроверг информацию норвежских спецслужб о якобы угрозе от России - РИА Новости, 18.02.2026
МИД опроверг информацию норвежских спецслужб о якобы угрозе от России
МИД России опроверг доклад норвежских спецслужб о якобы угрозе от РФ, власти Норвегии, продвигая эту идею, перекладывают на Россию ответственность за... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:04:00+03:00
2026-02-18T12:19:00+03:00
россия
норвегия
арктика
мария захарова
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260216/korchunov-2074622553.html
россия
норвегия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, арктика, мария захарова, нато, в мире
Россия, Норвегия, Арктика, Мария Захарова, НАТО, В мире
МИД опроверг информацию норвежских спецслужб о якобы угрозе от России

МИД назвал доклад Норвегии о якобы угрозе от РФ попыткой оправдать милитаризацию

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. МИД России опроверг доклад норвежских спецслужб о якобы угрозе от РФ, власти Норвегии, продвигая эту идею, перекладывают на Россию ответственность за провоцирование напряженности на севере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Динамично развивающееся в Арктике сотрудничество России с иностранными, в том числе внерегиональными партнерами, не направлено против других государств... ", - сказала Захарова, комментируя доклад норвежских спецслужб.
Россия видит, что связанные блоковой дисциплиной страны НАТО продолжают последовательно наращивать свое военное присутствие в высоких широтах.
"Попытки перекладывания на Россию ответственности за провоцирование напряженности на севере абсолютно беспочвенно. Поступательное развитие арктической зоны - это наше законное право", - подчеркнула Захарова.
Расположенная за Полярным кругом российская инфраструктура, включая военную, существует уже давно, она соразмерна складывающейся обстановке, указала официальный представитель МИД РФ.
Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол Корчунов: Норвегия и НАТО вынашивают планы морской блокады России
16 февраля, 12:00
 
РоссияНорвегияАрктикаМария ЗахароваНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала