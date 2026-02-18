https://ria.ru/20260218/mid-2075156848.html
МИД опроверг информацию норвежских спецслужб о якобы угрозе от России
МИД опроверг информацию норвежских спецслужб о якобы угрозе от России - РИА Новости, 18.02.2026
МИД опроверг информацию норвежских спецслужб о якобы угрозе от России
МИД России опроверг доклад норвежских спецслужб о якобы угрозе от РФ, власти Норвегии, продвигая эту идею, перекладывают на Россию ответственность за... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:04:00+03:00
2026-02-18T12:04:00+03:00
2026-02-18T12:19:00+03:00
россия
норвегия
арктика
мария захарова
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260216/korchunov-2074622553.html
россия
норвегия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, норвегия, арктика, мария захарова, нато, в мире
Россия, Норвегия, Арктика, Мария Захарова, НАТО, В мире
МИД опроверг информацию норвежских спецслужб о якобы угрозе от России
МИД назвал доклад Норвегии о якобы угрозе от РФ попыткой оправдать милитаризацию