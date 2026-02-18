Россия рассчитывает на беспристрастный подход суда ООН по делу MH17

ГААГА, 18 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает на беспристрастный подход Международного суда ООН по апелляции РФ против решения Совета ИКАО в деле о крушении малайзийского рейса MH17 в 2014 году на востоке Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.