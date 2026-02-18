Россия рассчитывает на беспристрастный подход суда ООН по делу MH17

ГААГА, 18 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает на беспристрастный подход Международного суда ООН по апелляции РФ против решения Совета ИКАО в деле о крушении малайзийского рейса MH17 в 2014 году на востоке Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
Россия 18 сентября обжаловала в суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в рамках дела, инициированного Австралией и Нидерландами против России 14 марта 2022 года.
"РФ рассчитывает на то, что Международный суд, являющийся главным судебным органом Объединенных Наций, проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле", - заявил посол.
Тарабрин отметил, что обжалование ангажированного решения Совета ИКАО было обусловлено тем, что оно было принято исключительно по конъюнктурным политическим мотивам.
Он напомнил, что Совет ИКАО руководствовался сомнительными результатами технического и уголовного расследований под эгидой Нидерландов и с опорой на подтасованные "факты", предоставленные Украиной.
