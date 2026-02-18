Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает на беспристрастный подход суда ООН по делу MH17 - РИА Новости, 18.02.2026
02:15 18.02.2026
Россия рассчитывает на беспристрастный подход суда ООН по делу MH17
Россия рассчитывает на беспристрастный подход суда ООН по делу MH17 - РИА Новости, 18.02.2026
Россия рассчитывает на беспристрастный подход суда ООН по делу MH17
Москва рассчитывает на беспристрастный подход Международного суда ООН по апелляции РФ против решения Совета ИКАО в деле о крушении малайзийского рейса MH17 в... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
россия
украина
нидерланды
владимир тарабрин
международная организация гражданской авиации
оон
mh17. расследование
https://ria.ru/20250918/reys-2042840386.html
https://ria.ru/20250513/mid-2016769695.html
россия
украина
нидерланды
в мире, россия, украина, нидерланды, владимир тарабрин, международная организация гражданской авиации, оон, mh17. расследование
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Владимир Тарабрин, Международная организация гражданской авиации, ООН, MH17. Расследование
Россия рассчитывает на беспристрастный подход суда ООН по делу MH17

Посол Тарабрин: Россия рассчитывает на беспристрастность суда ООН по делу MH17

Крушение малайзийского Boeing на Украине
Крушение малайзийского Boeing на Украине - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Крушение малайзийского Boeing на Украине. Архивное фото
ГААГА, 18 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает на беспристрастный подход Международного суда ООН по апелляции РФ против решения Совета ИКАО в деле о крушении малайзийского рейса MH17 в 2014 году на востоке Украины, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
Россия 18 сентября обжаловала в суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в рамках дела, инициированного Австралией и Нидерландами против России 14 марта 2022 года.
Мемориал жертвам крушения самолета Boeing 777 Малайзийских авиалиний в селе Грабово - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17
18 сентября 2025, 20:58
"РФ рассчитывает на то, что Международный суд, являющийся главным судебным органом Объединенных Наций, проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле", - заявил посол.
Тарабрин отметил, что обжалование ангажированного решения Совета ИКАО было обусловлено тем, что оно было принято исключительно по конъюнктурным политическим мотивам.
Он напомнил, что Совет ИКАО руководствовался сомнительными результатами технического и уголовного расследований под эгидой Нидерландов и с опорой на подтасованные "факты", предоставленные Украиной.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 февраля в 9.00 мск.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
МИД заявил о непричастности России к крушению МН17
13 мая 2025, 22:52
 
В миреРоссияУкраинаНидерландыВладимир ТарабринМеждународная организация гражданской авиацииООНMH17. Расследование
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
