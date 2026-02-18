Рейтинг@Mail.ru
11:05 18.02.2026 (обновлено: 11:07 18.02.2026)
У отеля российской делегации в Женеве усилили меры безопасности
У отеля российской делегации в Женеве усилили меры безопасности
в мире, россия, сша, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине
У отеля российской делегации в Женеве усилили меры безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Меры безопасности у отеля President Wilson в Женеве, в котором остановились члены российской делегации на переговорах между Россией, США и Украиной, усилены и в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция и охрана дежурят у входа в отель, на парковке у отеля разместился полицейский на мотоцикле.
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины проходит в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Приезд российской делегации к отелю Интерконтиненталь в Женеве. 18 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Российская делегация приехала к месту проведения переговоров в Женеве
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Мирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала