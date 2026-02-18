Мерц допустил срыв совместного с Францией проекта истребителя

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что совместный франко-германский проект производства нового истребителя Future Combat Air System (FCAS) может быть пересмотрен или даже свёрнут, если стороны не найдут компромисса по техническим вопросам.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что обсуждает с немецким министерством обороны, действительно ли ВВС Германии нужен такой истребитель шестого поколения и понадобится ли через 20 лет пилотируемый боевой самолёт.