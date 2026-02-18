Рейтинг@Mail.ru
Мерц допустил срыв совместного с Францией проекта истребителя
18.02.2026
Мерц допустил срыв совместного с Францией проекта истребителя
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что совместный франко-германский проект производства нового истребителя Future Combat Air System (FCAS) может быть... РИА Новости, 18.02.2026
в мире, германия, франция, испания, фридрих мерц, эммануэль макрон, safran, airbus, rafale, eurofighter typhoon
В мире, Германия, Франция, Испания, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Safran, Airbus, Rafale, Eurofighter Typhoon
Мерц допустил срыв совместного с Францией проекта истребителя

Мерц допустил срыв совместного с Францией проекта Future Combat Air System

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил, что совместный франко-германский проект производства нового истребителя Future Combat Air System (FCAS) может быть пересмотрен или даже свёрнут, если стороны не найдут компромисса по техническим вопросам.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместный с Германией проект по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS) перспективен, и отверг слухи о его прекращении.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Обиделся и мстит. Мерц отвернулся от Макрона из-за антироссийского провала
17 февраля, 08:00
"Конкретно говоря, французам в следующем поколении боевых самолётов требуется машина, способная нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах. В настоящее время в немецком бундесвере нам это не нужно. Таким образом, мы уже расходимся в спецификациях и профилях требований. Теперь возникает вопрос: хватит ли у нас сил и решимости удовлетворить эти два разных объективных требования - построить два самолёта или только один? Франция хочет строить только один и адаптировать его под свои нужды. Но это не то, что нам нужно. Вот почему это не политический спор, а реальная проблема, если мы не сможем её решить, то мы не сможем сохранить проект", - заявил Мерц в подкасте Machtwechsel.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что обсуждает с немецким министерством обороны, действительно ли ВВС Германии нужен такой истребитель шестого поколения и понадобится ли через 20 лет пилотируемый боевой самолёт.
"Если мы придём к выводу, что да, нужен, то посмотрим, кто вместе с нами его построит. В Европе есть и другие страны, например, Испания, а также иные государства, которые заинтересованы в том, чтобы обсудить это с нами. Это не разлад в немецко‑французских отношениях, это просто разные профили требований, обусловленные объективными обстоятельствами", - заключил Мерц.
Совместную программу Future Combat Air System запустили в 2017 году для создания боевого самолета на замену истребителям Rafale, которые использует Франция, и Eurofighter, которые стоят на вооружении Германии и Испании.
Газета Financial Times 17 ноября 2025 года написала, что Франция и ФРГ могут вскоре отказаться от совместного проекта FCAS и вместо этого сфокусироваться на сокращении плана до создания облачной системы управления военными силами. О возможном срыве совместного проекта 2 декабря прошлого года рассказал и гендиректор французского производителя двигателей Safran Оливье Андриес. В качестве причин он назвал "сложные взаимоотношения" между компаниями-партнерами: Dassault и немецким подразделением Airbus.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мерц исключил появление у Германии собственного ядерного оружия
Вчера, 11:13
 
